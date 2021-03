Próbaüzembe állt a klimatizált hannoveri villamos

Megkezdi próbaüzemét a korszerűsített hannoveri, azaz TW villamos hétfőn az 50-es villamos vonalán – tájékoztatta a BKV Zrt. az MTI-t.

A közlemény szerint a villamoson olyan korszerűsítéseket végeztek, amelyeknek köszönhetően nőtt az utasok kényelme, és gazdaságosabbá vált a jármű üzemeltetése.

Az utastérbe és attól külön vezérelhetően a vezetőtérbe is klímát építettek be, megszüntették a visszapillantó tükröket, helyettük a járműfedélzetet is figyelő kamerás rendszert építettek be. A vezetőfülkét teljesen zárttá változtatták, kihajolás elleni védelemmel ellátott eltolható, sötétített ablakokat szereltek be, a külső és belső világítást pedig takarékos LED-égőkre cserélték. A lenyíló lépcsőket fix kivitelűre cserélték, és új ajtókat szereltek fel. Hozzátették: a fix kialakítású lépcsőkkel gyorsabb lesz a fel- és leszállás, és az ajtók záródása után a jármű azonnal indítható.

A további járművek átalakításáról a próbaüzem tapasztalatainak összegzése után születhet majd döntés – közölték.