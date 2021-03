Müller Cecília: Senki sincs biztonságban

A brit vírusmutáns agresszív terjedésének vagyunk tanúi továbbra is, ezért a járványügyi adatok továbbra is rendkívül kedvezőtlenek – mondta Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. A tiszti főorvos ismertette, hogy hétfőre 7263 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 189, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 12 291 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen.

A tiszti főorvos elmondta, hogy nemcsak a fertőzés gyakorisága nő az új brit mutáns miatt, hanem a betegség lefolyásának súlyossága is, emellett rendkívül leterheltek a fekvőbeteg-intézmények. Müller Cecília hangsúlyozta: az adatok mellett látható, hogy a védekezés is rendkívül intenzív.

Senki nem tudhatja, hogy a fertőződést követően miként zajlik le a betegség. Ahogy azt sem tudhatjuk, hogy amennyiben továbbadjuk valakinek, az ő szervezetében mit okoz. Ezért kijelenthető, hogy soha ekkora nem volt az egyéni felelősségünk

– mondta Müller Cecília, hozzátéve: emlékezzünk vissza az egy évvel ezelőtti tavaszi időszakra, amikor rendkívül fegyelmezetten viselte a lakosság a járványügyi helyzetet. A tiszti főorvos hangsúlyozta: mindent megtesznek, hogy az egészségügyi rendszer terheit valamelyest enyhítsék.

Ambulánsan nagyon sok beteg kezelhető, a favipiravir életeket menthet. Egy korai szakaszban, enyhe vagy középsúlyos állapotban adott gyógyszer megmentheti a beteg életét. Ezért a készítmény alkalmazhatóságát már korábban kiterjesztettük, lehetővé tettük a háziorvosok számára, majd a járvány kezelésében dolgozó valamennyi orvoskolléga számára is a gyógyszer rendelését

– közölte Müller Cecília. Beszámolt róla, hogy eddig közel 56 ezer dobozt rendeltek az orvosok a készítményből, amit a betegek ingyen megkapnak, amennyiben felírják nekik. A tiszti főorvos részletezte, hogy az oltások rendben mennek, eddig 1 920 000 védőoltást adtak be Magyarországon.

Mint tudják, az idővel futunk versenyt. Rendkívül fontos, hogy minél előbb minél többen megkapják az oltást. Kérem, akit értesítenek, hogy kaphat vakcinát, jelenjen meg háziorvosánál vagy az oltóközponton

– hangsúlyozta Müller Cecília. A tiszti főorvos az iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozók oltásával kapcsolatban jelezte, hogy hétfő éjfélig regisztrálhatnak, akik szeretnének oltást. Akik nem regisztrálnak most, később férhetnek hozzá a vakcinához. Az oltóbuszok munkájáról is szót ejtett, mint mondta, kis lélekszámú településekre mennek, hogy az ott élők is oltakozhassanak. Kiemelte, hogy folytatódik a várandós kismamák és a szoptatós édesanyák oltása is. A kismamákat arra kérte, hogy

regisztráljanak,

egyeztessenek háziorvosukkal, nőgyógyászukkal,

az oltásra vigyék magukkal mindazon papírjukat, ami a jogosultságukat igazolja.

A tiszti főorvos beszámolt róla, hogy országos átlagban a koronavírus-örökítőanyag szennyvízben mért koncentrációja stagnál, viszont vannak települések, ahol enyhe emelkedés van, ilyen Salgótarján, Székesfehérvár, Szeged, Zalaegerszeg és Budapest agglomerációja.

Müller Cecília ezután ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyéni felelősség óriási, a szabályok betartása rendkívül fontos. A nem egy háztartásban lévők maszktalan összejöveteleit életveszélyesnek nevezte.

Maradjunk húsvétkor is szűk családi körben, a nagy családok, különböző háztartások most ne jöjjenek össze!

– kérte. Arra az újságírói kérdésre, miszerint ki érezheti magát védettnek, Müller Cecília azt felelte:

„senki nincs biztonságban, senki nem érezheti magát biztonságban.”

Mint mondta, a járvány rendkívül intenzíven terjed, és aki úgy gondolja, hogy védett, rosszul gondolja, hiszen egyelőre nincs arról ismeretünk, hogy bármilyen oltással bármilyen számban biztonságban érezhetné magát bárki.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta: az egész Európát érintő harmadik hullám miatt Magyarország kormánya az operatív törzs javaslatára április 8-ig meghosszabbította a védelmi intézkedéseket. Szintén április 8-ig meghosszabbították az ideiglenesen bevezetett határellenőrzést. Kiss Róbert ismertette, hogy az elmúlt napon a

maszkviselés miatt 1900 rendőri intézkedés történt,

bezártak egy vendéglátóüzletet,

és mobiltelefonon 4926 járványügyi érintett követhető karanténban.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. március 29-én. Fotó: M1 / Médiaklikk)