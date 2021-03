A gyógyszerhatóság költözhet a Szabolcs utcai hajléktalankórház helyére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) helyezhetik el a Szabolcs utcában – értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, azért döntöttek így, hogy az intézet a legmodernebb, XXI. századi körülmények között végezhesse feladatait. Megújulnak az intézmény biztonsági laborjai is – írják.

Néhány nappal ezelőtt Karácsony Gergely írt arról Facebook-oldalán, hogy a főváros hajléktalan embereket ellátó kórházat működtet a Szabolcs utcában: ötven férőhelyen krónikus belgyógyászatot, 23 férőhelyen ápolási osztályt, 18 férőhelyen pedig a 24 órás háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó lábadozót, de éjszakai szálláslehetőséget is biztosítanak itt a legkiszolgáltatottabbaknak. A főpolgármester arról számolt be, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) most egyoldalúan felmondta a bérleti szerződésüket.

Erre az MNV úgy reagált, hogy a fővárosi önkormányzat kilenc hónapja tudja, hogy a bérleti jogviszony meg fog szűnni, mivel az MNV Zrt. már 2020 júniusában értesítette erről. Mint írták, a fővárosnak az értesítéstől számítva mintegy kilenc hónap állt rendelkezésére, hogy az ingatlanban folytatott egészségügyi szolgáltatás ellátását más módon szervezze meg.

A Magyar Nemzet hétvégén megjelent cikke szerint a kormány – látva a Városháza tétlenkedését – intézkedett, hogy a következő napokban több olyan intézmény is rendelkezésre álljon, ahol a koronavírusos hajléktalan embereknek megfelelő egészségügyi ellátást lehet majd biztosítani.

Kibújt a szög a zsákból: Habony Árpádhoz köthető befektetők érdekében szüntetné meg a kormány a Szabolcs utcai hajléktalan kórházat – kommentálta a hírt hétfő reggel Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

Az intézetnek azért kell kiköltöznie a Budapest belvárosában lévő székhelyéből, mert azt a kormány gyanúsan olcsón eladta egy Habony Áprádhoz köthető vevőnek. A piacinál jóval alacsonyabb árat azzal indokolták, hogy a vevőnek ingyen bérbe kell adni az épületet az azt használó intézetnek

– írta a főpolgármester. Hozzátette, hogy minden erővel védik az intézményt, ezzel óvják a budapesti kórházak kapacitásait, védekeznek a járvány ellen. Karácsony Gergely a bejegyzés végén megjegyezte: erről ma a hajléktalankórház heroikus munkát végző orvosaival és ápolóival is beszél.