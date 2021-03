Az ellenzék ugyan elmondja, hogy (a vírus halálozási számai miatt) a kormány felelős, de nem közöl szegmentált üzeneteket, nem szól külön a gyászolókhoz – mondta a Pesti TV stúdió beszélgetős műsorának vendégeként Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Márpedig a gyászolók tömege, azon választópolgárok tömege, akik siratják a hozzátartozóikat, rokonaikat, ismerőseiket, idővel nőni fog. Számításom szerint szépen felmegy 100-150 ezerre, 200 ezerre. 200 ezer gyászolóval már egy párt adott helyzetét is el lehet dönteni. És az ellenzék adott része, beleértve a DK-t, miután nem szól közvetlenül a gyászolókhoz egyelőre, ezért nem tudja kellőképpen kihasználni a gyászból adódó fájdalmat.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára ezekre a mondatokra csapott le, amikor (a lapunkban is publikáló) elemzőt baloldalinak bélyegezve azt írta közösségi oldalán, hogy

tényleg nincs határ, amit ne lépnének át, tényleg nincs emberi méltóság, amit figyelembe vennének, és nincs emberélet, ami számítana nekik. Egy dolog viszont időtállóan látszik: a szűnni nem akaró gátlástalanság.

A politikus azt a költői kérdést is felteszi, hogy hol van az a pont, amikor egy baloldali párt már „kellőképpen” kihasználta a gyászolók fájdalmát?

Felvetése kapcsán az Index megkereste Nagy Attila Tibort, aki, pontosítva kifogásolt szavait, arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai kommunikációban is gyakorlat, hogy az emberek különböző csoportjait szólítja meg egy adott szervezet. Joe Biden elnökjelölt Trumppal folytatott tévévitáját említve aláhúzta, hogy maga Biden is ezzel az eszközzel élt, amikor teátrálisan a Covidban elhunytak hozzátartozóihoz fordult, és a kamerákba nézve arról beszélt, hogy most üres székek vannak az elhunyt szeretteik helyén, és ez a helyzet a Trump-kormány rossz járványkezelése miatt jött létre.

Mindezt kommunikációs technikának nevezve ugyanakkor elismerte, hogy használata igen nagy tudatosságot igényel. Biden megélte már, milyen egy gyermeket elveszíteni: ő emiatt (is) sokak szemében hitelesnek tűnt. A magyar ellenzék helyzetét megnehezíti, hogy a halál, a gyász Magyarországon tabu.

Azt is hozzátette, hogy tudja, valóban nagyon kényes pontot érintett, ugyanakkor leszögezte, hogy nem a baloldal képviseletében járt el, csak a dolgát végezte. „Átgondoltam, hogy a politikai szereplők – ez esetben az ellenzék – előtt milyen kihasználatlan kommunikációs lehetőségek vannak még” – közölte Nagy Attila Tibor.