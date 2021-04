Tömegek túráznak a járvány alatt, nehéz elkerülni a zsúfoltságot

Nagy népszerűségnek örvend a természetjárás és a szabad levegőn történő aktív kikapcsolódás a járványhelyzet idején is – közölte a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) az Index érdeklődésére.

– tájékoztatták lapunkat.

Közel duplájára nőtt a kéktúrázók száma, a Magyar Természetjáró Szövetség oldalainak olvasottsága és oldalletöltései is 15-20 százalékkal magasabb értéket mutatnak, mint egy évvel korábban. Az ingyenes applikációjuk letöltése jelenleg 260 ezernél jár, ami minden várakozást felülmúlóan magas szám.

A tavalyi trend nem veszített a lendületéből, a Magyar Természetjáró Szövetség szerint hasonló rekordévre lehet számítani idén is.

– tették hozzá. Frissítik online tartalmaikat, illetve további túraajánlatokkal bővítik az eddigiek sorát.

A Magyar Természetjáró Szövetség arra számít, hogy ha nyáron lesz is határnyitás a járványügyi korlátozások feloldása miatt, csak kisebb visszaesés jöhet a belföldi túrázásban. Aki ugyanis a járványhelyzet alatt megszerette a természetjárást, az a későbbiekben is visszatér majd a gyalogos országjáráshoz.

Ez a fajta szabadidőtöltés nem csak fizikailag, de szellemi-lelki téren is felüdülést jelent, ráadásul egy olyan Magyarországot ismerhetünk meg az erdőjárás közben, amely vadregényességével, érintetlenségével, csodás tájaival, és kedves kis vendégváró falvaival egy új arcát mutatja meg. Ez egy felejthetetlen élmény, akkor is, ha már lehet majd a világ másik sarkába is utazni. A saját országunk ily módon történő megismerése egy teljesen más dimenziót nyit az utazni, kikapcsolódni vágyók számára