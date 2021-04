Bergamo itthon, avagy túlélők a pokolból

Hogy a helyzet súlyos, azt mi sem jelzi jobban, hogy Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter személyesen keresi fel a veszélyhelyzet idején helytálló kórházakat. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben tett látogatása után készült videóban azt mondta: látott egy ifjút életre kelni. Csak remélhetjük, hogy a miniszter eljut Ózdra, az Almási Balogh Pál Kórházba, amelynek főigazgatója egyebek mellett azt nyilatkozta, hogy azokat a felvételeket képzeljék el az ózdi kórházban, mint amilyenek tavaly Olaszországban készültek. Az Index pár nappal ezelőtt arra kérte olvasóit, hogy írják meg tapasztalataikat a járványról, a betegségükről, feltámadásukról. Sokan ragadtak billentyűzetet, hogy elmondják az elmondhatatlant.

Kopott ablakkereten pókhálócsipke. Légyláb lötyög a fonálon, csonka test mellette, játszik vele a szél. Élettelen szárnyán áthatoló fénytű szivárványra festi. Egy szép halott. Mindenki szép akar lenni, de senki sem halott. Koronás halott agyonklórozott kórházi lepedőn szemfedéllel.

A 40-es éveiben járó Laura november közepén az egyik éjszaka lett rosszul, párjának ki kellett hívnia a mentőt. A háziorvosa korábban arcüreggyulladással írta ki táppénzre. A mentő stroke-gyanúval a sürgősségire vitte. Ott az első CT-képen az orvosok észrevették a Covid-fertőzés nyomát.

Laura azóta kontrollokra jár, gyógyszert szed. Hivatalosan már a negyedik hónapja gyógyul, az orvosai szerint még legalább egy hónap kell, mire dolgozhat.

Feltűrni ingujjat, fertőtleníteni az elmét, mondani: csak egy aprócska szúrás, és szíven döfni. Kivéreztetni a titkokat, köténnyel felfogni, eltüntetni a nyomokat, súrolni, alibit gyártani anyádnak. Apádhoz Jézust hívni, feltámasztani. Sírni az ágy alatt, letagadni, hogy éltél, letagadni a tagadást, hazudni hazug pillanatokat, hibajavítóval eltüntetni minden kis pettyet.



Ivett családjának kálváriája március 2-án, kedden kezdődött, ekkor érezte magát rosszul először a férje. Iszonyatos oldalfájdalmára a diagnózis: bordaközi ideggyulladás. Vasárnapra rosszabbodott az állapota, be kellett vinni az ügyeletes kórházba. Tüdőgyulladása volt, amit a koronavírus okozott. Három nap múlva Ivettnek csaknem 40 fokos láza lett, fájt a háta és a mellkasa, majd nem sokkal később a bőre is:

ez az a fajta, amikor az ember a ruháját is alig bírja ki, hogy hozzáérjen! 3 napig mindenféle vándorfájdalmam volt, de már csak hőemelkedés! Mindenkinek elment az ízlelése és a szaglása, a férjem már a második adag gyógyszert kapta meg. A gyerek annyira fáradt, hogy alig tud felkelni. A férjem oldala még mindig annyira szúr, hogy alig kap levegőt! Így telt el 4-5 nap, aztán engem is meglepett, hogy jobban lettem, felkeltem, tettem-vettem, kivittem a kutyákat! A férjem is kicsit jobban lett, meg a gyerek is!