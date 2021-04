Orbán Viktor: Több mint 260 újabb halottunk van

Több mint 260 halottja és 9 ezer újabb fertőzöttje van a járványnak, a beoltottak száma 2,1 millió, már 863 ezer ember megkapta az első oltását

– jelentette be Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjúban. A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ismertette a koronavírus-járvány napi adatait. Hozzátette: lassan az oltottság kifejti a hatását a fertőzöttek és halottak számában is. Az oltások felgyorsulnak, nyugatról is egyre több vakcina érkezik majd Magyarországra. Húsvét után 1-2 nappal meghaladjuk a 2,5 milliós oltotti számot, és az április 13-mal záró oltási héten meghaladjuk a 3 milliót, egy héttel később pedig már több mint 3 és fél millió beoltott lesz Magyarországon – mondta Orbán Viktor.

Egy nappal korábban 9288 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 258 beteg. Kórházban csütörtökön 12 062 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 1512-en voltak lélegeztetőgépen.

A miniszterelnök szerda este interjút adott a közszolgálati televízióban. A kormányfő akkor többek között arról beszélt, hogy