Felejtsük el ezt a nyarat, az év végéig maszkot kell viselni

Nem lehet teljesen felszabadult vakációt tervezni a koronavírus-járvány miatt 2021-ben sem. Ennek az oka az, hogy az új mutációk miatt a nyájimmunitás eléréséhez 85-90 százalékos átoltottságra lenne szükség, az ország 20 százalékát kitevő gyerekek oltását azonban a hírek szerint a legkorábban ősszel lehet elkezdeni – derül ki abból az interjúból, amelyet Erdei Anna Széchenyi-díjas immunológus, az ELTE Immunológiai Tanszékének oktatója adott a Népszavának.

Mindez azt jelenti – fűzte hozzá az immunológus – hogy hosszú távú védelemre kell felkészülnünk, vagyis várhatóan az év végéig maszkot kell viselni, betartani az előírt érintkezési távolságot és gyakran kell kezet mosni. Korábban több ismert szakember – például Rusvai Miklós víruskutató – is arról beszélt, hogy május közepén jöhet a teljes nyitás, nyáron pedig végre talán a maszkokat is eldobhatjuk már. Szabad nyárról ejtett el egy megjegyzést nemrég Orbán Viktor miniszterelnök is, hogy aztán megkockáztassa, nyár végére visszakaphatjuk a régi életünket.

Erdei Anna az interjúban kitért arra is, miért nem lehet előre megmondani, hogy ki milyen nagy veszélyben van Ez szerinte több tényezőtől függ, így például számít a kórokozók mennyisége, az aktuális egészségi állapot és az is, hogy kinek milyen immunrendszere van. Távoli párhuzam erre az allergia: bár a hajlam öröklődik, egy családon belül mégsem lesz minden gyermek allergiás, annak ellenére, hogy ugyanabban a környezetben nőnek fel.

Ráadásul a koronavírus elleni oltás nem a fertőzéstől, csak a betegség és a szövődményei kialakulásától véd meg. Mivel a koronavírus a szájon és orron át, a külvilággal közvetlenül érintkező felső légutak nyálkahártyán fertőz, amit a vakcina sem tud megakadályozni, teljes védettséget csak más típusú, jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinák biztosíthatnak majd. Ezeket spray formátumban lehet majd használni. Elképzelhető – mondta Erdei Anna –, hogy önmagában a spray is elég lesz, ha megakadályozza, hogy a koronavírus a felső légutaktól eljusson a tüdőig.