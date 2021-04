Lélegzetelállító videót készített Magyarországról a National Geographic

Látta már felülről a Hortobágyot, a Balatont vagy Budapest nevezetességeit? Most megismerheti Magyarország elbűvölő, eddig rejtve maradt arcát a National Geographic videójából, amely madártávlatból mutatja be az ország legszebb helyeit.

A Magyarországról készült epizód harminc országban lesz látható az Európa a magasból című sorozatban, amelyben Franciaország, Törökország, Finnország, Svédország és Görögország után kerül adásba a nálunk készült epizód. Az egyes részek nemcsak a modern, 21. századi Európa portréját mutatják meg, hanem közben a múltba is visszatekinthetünk a korábbi évszázadok kulturális és építészeti értékein keresztül, és a műsor számtalan olyan lenyűgöző természeti tájra is elkalauzol, amelyet máig érintetlenül, a maga eredeti szépségében hagyott meg az ember.

A Magyarországról szóló részbe a National Geographic nemzetközi csapata olyan kivételes épületeket és tájakat választott be, amelyek az ország büszkeségének számítanak, köztük a Zsolnay-kerámiával fedett hatalmas épületeket: a Mátyás-templomot, a Szilágyi Dezső téri templomot, a Szent László-templomot és a Magyar Állami Földtani Intézetet.

Filmre vették a szentkirályszabadjai egykori szovjet laktanyát is, amely 1996 óta üresen áll, és mára teljesen visszahódította a növényzet az egykori panelházakat. A szellemváros mellett megismerhetjük a Bokodi-tó lebegő faluját, ahol horgászókat is meginterjúvoltak. Nem maradnak ki persze az ország termálfürdői és kastélyai sem, a szigligeti várat pedig egy különleges látványtervezési technológiának köszönhetően abban az állapotában is megmutatják, amilyen régen lehetett.