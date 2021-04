Merkely Béla: Most a várandósok vannak a legnagyobb veszélyben

Újra tartottak a szakemberek kerekasztal-beszélgetést a COVIDők Facebook-oldalán. A tájékoztató csatorna videójában Merkely Béla azt mondta, hogy ötmillió beoltottnál érhető el a nyájimmunitás. A Semmelweis Egyetem rektora ugyanakkor aláhúzta: a brit variáns előbb vagy utóbb mindenkit megfertőz, aki eddig nem kapott vakcinát, vagy nem esett át a betegségen. Éppen ezért mondja, nem érdemes várni az oltással.

Szóba került az AstraZeneca oltóanyaga, miszerint annak van köze a vérrögképződés kialakulásához. Erről a szakemberek azt gondolják, hogy „felesleges pánikkeltés”. A rektor azt mondta, ha most 8 millió adag AstraZeneca vakcinát hoznának, és beoltanának vele mindenkit, akkor

három hét múlva már nyoma sem lenne Magyarországon.

Jakab Ferenc virológus elmondta, eddig több mint 25 millió embert oltottak be a vakcinával, és kevesebb mint 37 főnél alakult ki vérrög. Véleménye szerint ez statisztikailag nem állja meg a helyét, így ez nem szakmai kérdés, hanem „a vakcinafejlesztő cégek közötti háború”.

Szekanecz Zoltán immunológus kitért arra, hogy a gyereknél még fontosabb lesz az oltás, mint a felnőtteknél. Náluk, mint mondta, ha megfertőződnek a koronavírussal, gyulladásos, súlyos autoimmun betegségek alakulhatnak ki. Jakab Ferenc virológus erre reagálva azt mondta, szerinte gyorsabban kellene szervezni a gyermekek oltását is, hogy őket is minél hamarabb védettséget szerezzenek.

Merkely Béla felhívta arra is a figyelmet, hogy most, a harmadik hullámban a várandósok vannak a legnagyobb veszélyben. Ezért nekik is azt javasolja, minél hamarabb vegyék fel az oltást. Kiemelte: a vakcinák nemcsak az akut megbetegedéstől védnek, hanem a poszt-Covid-szindrómát is meg lehet velük előzni.

Abban mind a három szakember egyetértett, hogy a forgalomban lévő vakcinák hatékonyak a vírusvariánsok ellen. Szekanecz Zoltán előre vetítette, hogy szerinte lesznek olyan vakcinák is, amelyek direkt a mutánsok ellen fejlesztenek ki, és lehet, hogy az influenzához hasonlóan minden évben más-más vakcinatípussal kell majd oltakozni, így előbb utóbb mindegyik koronavírus mutáns ellen kialakulhat a védettség.