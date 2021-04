Megkapta a koronavírus elleni oltást csütörtökön Majka kedvese is, Majoros Hajnalka, ismertebb nevén Dundika. Instagram-bejegyzésében azt írta,

ma persze majd leszakad a karom, aludnék egész nap, de remélem, ez egy régi-új korszak kezdete.

Követőit pedig arról kérdezte, hogy hova mennek először, amikor újra megtehetik.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Majka és Dundika is elkapta a koronavírust, a rapper kétszer kórházba is került emiatt. Dundikának pedig nagyon fájtak az ízületei.

Szar – fogalmazott még november elején tapasztalatairól a rapper, és hozzátette, nem lehet egyszerre élni és védekezni a vírussal szemben. Majoros Péter korábban még azért készítette a videót, hogy bemutassa követőinek, milyen a betegség lefolyása.