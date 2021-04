Berki Krisztián lekerült a NAV-adósok listájáról

Közzétette a NAV a legfrissebb adóslistáját, amelyen 2400 olyan magánszemély szerepel, aki több mint fél éve tartozik legalább tízmillió forinttal az államnak. A Blikk cikke szerint a listán több híresség is megtalálható, például Bíró Ica, aki ingatlantartozásaival került be a hírekbe, vagy a Bróker Marcsiként ismert Dobrai Sándorné. Fischl András, ismertebb nevén Frabato is az adósok között van, de itt szerepel még N. Forgács Gábor operatőr-rendező és Vokova Ekaterina divattervező neve is.

Lekerült azonban a listáról Berki Krisztián, aki az elmúlt időszakban büntetőfékezős eseteivel került reflektorfénybe, az ő ügyét a bíróságon tárgyalják. Érdekesség, hogy a listán továbbá negyven, doktori címmel rendelkező személy is megtalálható.

Külföldi lakcímük nyomán négy tucat ukrajnai, román, és szerb lakóhelyű adós is van, rajtuk elég nehéz lesz behajtani a hátralékot.