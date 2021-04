Istenes Bence nem tett kivételt: Fluor Tomit is letesztelte

Ugyan a televíziós karrierje még a VIVA TV-n kezdődött, Istenes Bencét az RTL Klub produkciói tették igazán népszerűvé hazánkban: 2013-ban még Liluval, később már egyedül vezette a csatorna X-Faktor néven futó tehetségkutatóját, emellett a Való Világ, illetve a Survivor című műsorok házigazdája lett, de őt láthatták a nézők a 2020-ban indított Álarcos énekes produkcióban is. Bár korábban a rádiózásba is belekóstolt, arról az egyre sokasodó televíziós felkérések miatt végül lemondani kényszerült. Ezért is meglepő, hogy a tévézés mellett most ismét valami újdonságba kezdett, noha az RTL Klub továbbra is számít rá.

Mikor annak idején feladtam a rádiózást, öt tévés műsorom futott egyszerre. Azóta sokat változott az életem. Most már általában évente csak egy műsort vállalok, ami mellett sok minden más megfér.

Bence a saját YouTube-csatornáján IstenEst néven indított egy heti műsort, amelyben ismert személyekkel beszélget különböző témákról, sokszor a könnyedebbnél is jóval lazább stílusban. A leírás szerint egy, a televíziózás és a YouTube határán elhelyezkedő formátumról van szó, amelyben tabuk nélkül társalognak a szereplők a legtrendibb közéleti- és az internet népét aktuálisan lázba hozó témákat érintve.

Én szeretek az összes platformon jelen lenni, mert mindegyik felületen mást és máshogyan lehet megmutatni. Ez az online tartalom egy olyan műfaj, amire itthon nem nagyon volt még példa, külföldön viszont jól megy. Élő fejlesztésben vagyunk benne, tehát nem gyártunk előre pilotokat, hogy próbálgassuk, mi az, ami a legjobban áll ennek a műfajnak. Mindent élőben tesztelünk.

Ha valaki látta már Istenes Bence műsorát, valószínűleg nem gondolná, hogy milyen kis csapattal dolgozik. A tévés azt mondja, az egyik barátjával szerkeszti az adásokat, azaz tartalmilag csupán kétfős a stáb. Ha az operatőröket és egyéb szakembereket is beleszámolja, velük együtt is összesen csak hatan vannak.

Egy ilyen műsort más esetben egy óriási csapat gyárt. Humoristák, geg-, illetve szövegírók dolgoznak az adások tartalmán, és előre elpróbálják, hogyan működnek a poénok. Ez Amerikában is biztosan így megy. A mi stábunk pici, ezért nagyon sok munkát kell beletenni. Épp ezért sok gyerekbetegsége is van még a műsornak, a visszajelzések viszont nagyon jók. Szerintem a következő évadra éri majd el azt a szintet, stílust, illetve formátumot, amit szeretnék megvalósítani.

Istenes azt mondja, nemrég elindított egy saját kreatív ügynökséget, amely tartalom- és reklámgyártással, továbbá műsorok fejlesztésével foglalkozik. Ennek a kiépítésén dolgozik most, az élőben fejlesztett IstenEst is már az új cégének égisze alatt született. A vállalkozás csapata még alakul, Bence egy évet tett fel rá, hogy megtalálja a megfelelő szakembereket, akikkel a jövőben profi szinten tud majd együttműködni.

A YouTube-sorozat is egyfajta kísérlet, amelybe egyébként egy komoly casting alapján válogatta be a szereplőket.

Bármilyen meglepő, függetlenül attól, hogy Fluor Tomi a tévés egyik legjobb barátja, neki sem vezetett egyenes út Bence műsorába.

Tomi elég későn került képbe, egyáltalán nem volt alap, hogy benne lesz a csapatban. Őt is castingoltam, ahogy a többieket, ugyanis fontos szempont volt, hogy olyan vendégek kerüljenek a műsorba, akikkel őszintén, spontán, viccesen, szókimondóan lehet beszélgetni olyan dolgokról, amelyekről egyébként nem szokás

– magyarázza a tévés, hozzátéve: „Sok castingot tartottam, míg végül kiválasztottam Tomit, Járai Mátét és Marics Pétert. Ők mindannyian érdekes, izgalmas emberek, akik nagyon jól működnek együtt. De egyikük sem fix eleme a műsornak, hiszen van, hogy nem érnek rá, vagy más vendég szerepel helyettük.″

Kapcsolódó Mindenért kőkeményen megdolgoztam Istenes Bencének semmi nem hullott az ölébe, és a gyerekét sem fogja elkényeztetni. A német gyerekkor keménységre nevelte, és még nem tett le arról, hogy visszaköltözzön. Interjú.

Bence eredetileg nyolc adást tervezett az online sorozat első évadába, de azt mondja, ez még változhat, ahogy az sincs kőbe vésve, hogy milyen rendszerben debütálnak az egyes epizódok a YouTube-on. Egyelőre heti műsor marad, azaz hétfőnként kerül fel egy-egy újabb rész a videómegosztóra.

Az adások közül eddig az egyik legviccesebb a második epizód volt, amit itt tud megtekinteni: