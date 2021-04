Majka is megkapta az védőoltást, nem is akárki adta be neki

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla hétfőn Majkát is beoltotta koronavírus ellen. Állítólag azért adhatta be neki a rektor – aki egyben a Kardiológiai Központ igazgatója is – a védőoltást, mert Majka korábban szívproblémákkal küzdött, így a veszélyeztetett kategóriába van sorolva. Hétfőn beszámoltunk róla, hogy Hosszú Katinkának is Merkely adta be a Pfizer-vakcinát, azonban neki már a második adagot.

Múlt pénteken Majka élettársa, Dundika is megkapta a koronavírus elleni védőoltást, amiről az Instagramon adott hírt a celeb.

Majka egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor YouTube-on vezetett erről videónaplót, állítása szerint azért, hogy mindenki szembesülhessen a vírus okozta betegség súlyosságával.