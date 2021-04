„Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van, és a főváros is rendelkezik itt némi ingatlantulajdonnal. Vagyis ezeket az ingatlanokat át kellene adnunk erre a célra. Az a felhatalmazás, ami alapján ezt megtehetnénk, nem született meg” – indokolja egy szombati Facebook-posztjában Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, miért akar helyi népszavazásokat tartani a kínai sztáregyetem budapesti campusának a felépítéséről.

A Fudan Egyetem ügye éles vitához vezet a fővárosi vezetés és az Orbán-kormány között azóta, hogy egy Innovációs és Technológiai Minisztériumból kiszivárgott dokumentum tanúsága szerint a kínai felsőoktatási intézmény budapesti campusának a felépítése 540 milliárd forintba kerülne, kínai hitelből kínaiak építenek, a kedvéért pedig a kabinet állítólag feláldozná a 8-10 ezer fős tervezett Diákváros tervét.

Utóbbi elég keményen kivágta a biztosítékot Karácsony Gergely főpolgármesternél, aki azt is megpendítette, hogy Orbán Viktor lemondhat a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésének az álmáról, ha a Diákváros nem épül fel. Az Orbán-kormány cáfolta, hogy ejtené a Diákvárosról szóló elképzelést.

Baranyi Krisztina most emlékeztet, hogy az ellenzék 2019-es önkormányzati választási győzelme után a miniszterelnök azt mondta, kabinetje nem kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani Budapesten, amelyeket a fővárosi vezetők nem akarnak. Amíg a Diákvárosról született is döntés az Orbán-kormány és a fővárosi vezetés részvételével létrehozott közös fórumon, a Budapesti Közfejlesztések Tanácsában, a Fudan Egyetem budapesti campusáról nem, sőt a ferencvárosi polgármester szerint eltitkolták előlük az erről szóló államközi megállapodást, a tervek részleteit, a helyszínt, a finanszírozási konstrukciót is. Baranyi Krisztina azt írja, ha máshogy nem megy, népszavazás döntsön a kérdésben.

Amíg nem születik felelős, közös döntés arról, hogy a Fudan megépülhet ebben a városban, Ferencváros nem fog semmilyen vagyonelemet ennek a projektnek a rendelkezésére bocsátani

– jelezte a ferencvárosi polgármester.

A sanghaji Fudan Egyetem elit felsőoktatási intézményének számít, a QS World University Rankings 2021-es listáján például a világ 34. legjobb egyeteme lett, de sokan vádolják azzal, hogy a Kínai Kommunista Párt befolyásszerzésre és kémkedésre használja. Statútumába 2019 decemberében írták bele, hogy lojális a kínai államhatalomhoz, ami ellen a diákok egy része is tüntetni kezdett.

Az a pénteki Magyar Közlönyből derült ki, hogy a Fudan Egyetem és a Diákváros kikerül Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára hatásköréből, és odaadták Palkovics Lászlónak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjének.