Dunaferr: zsoldoscsapattal akarták elfoglalni a Dunai Vasművet

Messzire visszhangzó péntek esti hír volt, hogy Dunaújvárosban hatalmas a rendőri készültség, nert egy külsős biztonságiakból álló 50 fős csoport be akar hatolni a Dunai Vasmű gyárkomplexumába. a balhéról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, a cég vezetése pedig Az éjszaka zsoldoscsapattal akarta elfoglalni a Dunaferrt az ukrán kisebbségi tulajdonosi kör címmel közleményt adott ki a történtekről.

Ebben a cég megköszönte a rendőri és állami szerveknek, Dunaújváros vezetésének, hogy „megakadályozták az erőszakot és megvédték a várost, a dolgozókat és a Dunaferrt „ettől a Magyarországon példa nélküli, önkényes és agresszív csapat által végrehajtott” támadástól. Azt írták,

információik szerint gyakorlatilag le akarták rohanni és jogalap nélkül akarták elfoglalni a vállalatot azok, akik az elmúlt hónapokban hamis meghatalmazásokkal és a járványhelyzet által előidézett jogi hézagokat kihasználva próbálták átvenni a cég irányítását.

A támadók tervei és a kapukon kívül zajló események ellenére a vállalatnál most is zavartalan a termelés, a szakemberek a megszokott fegyelemmel végzik a munkát a kohóknál és más gyáregységekben is.

„Fizikai agresszióra készült Mikó István és csapata. Mikó a Dunaferr ukrán kisebbségi tulajdonosának, Tatjana Tarutának és köreinek képviseletében jár el, és a Dunaferr információi szerint toborzott zsoldos csapattal készült elfoglalni a vasművet. A feltűnően sok, kopaszra borotvált, kimondottan militáns benyomást keltő férfiakból álló csapatot pénteken az esti órákban a hatóságok feltartóztatták.”

A közlemény szerint a Dunai Vasmű vezetése korábban már nem hivatalos csatornákon keresztül tájékoztatást kapott arról, hogy a kisebbségi tulajdonosi kör Ukrajnában hasonló módszerekre építve foglalt el gyárakat.

„A Dunaferr átvételén dolgozók között van Tatjana Taruta, akinek apja az ukrán sajtóban „üzleti sorozatgyilkosnak” is nevezett Szergej Taruta. Taruta és lánya a hírek szerint több ukrajnai vállalatot is tisztázatlan körülmények között vett át és foglalt el. Az ukrán sajtó „portyázásnak” minősíti az ehhez hasonló eseteket, amelyek során okirathamisításokkal, erőszakkal és megfélemlítéssel sikerült különböző gyárakat átvenniük Ukrajnában. Ma nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a módszerek Magyarországon nem működnek, azokat a hatóságok nem tűrik el. Az Európai Unióban nem lehet erővel, erőszakkal, zsoldosokkal elfoglalni egy vállalatot.”

A Dunai Vasmű vezetése, együttműködve a hivatalos szervekkel, jelenleg is tájékozódik a kialakult helyzetről – zárul a közlemény.

A Dunaferr hónapok óta rohan a vesztébe. 2020 szeptembere óta nincs megválasztott igazgatósága és felügyelőbizottsága, cégvezetője és könyvvizsgálója sincs, ami a cégszerű működés alapja lenne.Februárban hosszú cikkben írtunk erről, szerdán pedig az volt hír, hogy a dolgozók késve, de végül megkapták a márciusi bérük egy részét. Utalás előtt a dolgozók egy csoportja megpróbált feljutni az irodaépület felső emeletére. Azt szerették volna megtudni az egyik vezetőtől, hogy hol van a pénzük.

A Dunaferr felszámoláshoz közeli helyzete mögött a kisebbségi és a többségi tulajdonos közötti küzdelem áll. A tulajdonosi kör kiterjedt, offshore társaság is van közöttük, de végső orosz tulajdonos minden bizonnyal a Vnyesekonombank, amelyet többnyire a vállalat stratégiai partnereként emlegetnek.

Hamis meghatalmazások, titkos befektetők

Március elején egészen szürreális jelenetek játszódtak le a Dunaferrben. A többségi tulajdonos által kiadott közlemény szerint a Tatjana Taruta (ő is a társaság közgyűlési tagja volt) köreihez tartozó Natalija Basinszkayja és egy Franz Vladimir Habsburg-Lothringen néven bemutatkozó ukrán személy hamis meghatalmazásokkal tett próbát a cég feletti irányítás átvételére. Az orosz ügyészség a hírek szerint eljárást is indított.

Nem sokra rá a Dunaferr bejelentette, hogy megállapodott a várva várt befektetővel, ám annak kilétét nem fedték fel.

A 2020-ban felmondott kollektív szerződés, a csúszó fizetések, a több százmilliós tartozás mellett súlyos probléma, hogy a bevételei felett nem az ISD Dunaferr Zrt. rendelkezik. A Dunaferrnek a bécsi székhelyű Safin Handelsges. m. b. H. acélnagykereskedő cég szállít alapanyagot, hogy legalább a minimális termelést lehessen biztosítani, cserébe viszont hozzá folynak be a vállalat bevételei, a magyar vállalat tulajdonképpen bérmunkában dolgozik az osztrákoknak.

Áprilisi fejlemény, hogy bejegyezték a Safin Dunaferr Zrt-t, a tulaj természetesen a Safin Handelges. m. b. H. A Világgazdaság cikke szerint a tervezett székhely azonos a Dunaferrével és a tevékenységi kör is. A bejegyzési kérelmet azonban a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága elutasította. Még egyszer megpróbálkozhatnak vele.