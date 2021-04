Szentkirályi Alexandra nyugodt szívvel tette ki reggel az iskola előtt alsós gyermekét

A kormányszóvivő szerint biztonságban tudhatja gyermekét az, aki hétfőn elvitte az iskolába. Ő maga is így tett, méghozzá nyugodt szívvel – avatta be családi életébe a Kossuth rádió hallgatóit Szentkirályi Alexandra, aki közösségi oldalára is kiposztolta az első nap az iskolában képét.



A kormány mindent megtett, hogy az iskolák alsó tagozatai biztonságosan kinyithassanak hétfőn – mondta a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban, felidézve, hogy az elmúlt hetekben beoltották azokat az iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusokat, akik ezt kérték; az intézményeket fertőtlenítették; a nyitás után pedig visszatérnek az olyan korábbi protokollok, mint a testhőmérséklet-mérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy az alsó tagozaton a fertőzés aránya fele, harmada a felső tagozatosnak, mert az alsósok csak néhány állandó tanítóval vannak kapcsolatban, még nincs osztálybontás, „nem keverednek a gyerekek”.

A kormányszóvivő szerint a hét közepén a beoltottak száma elérheti a 3,5 milliót, és reményei szerint nem lesznek fennakadások vakcinahiány miatt. Elmondta, hogy az uniós vakcinaszállítmányok késedelmes érkezése miatt tárgyaltak a kínai partnerekkel, ennek eredményeként a májusra esedékes mennyiség egy részét át tudták ütemezni áprilisra, így összesen egymillió adag oltóanyagot érkezik még ebben a hónapban Kínából, és emellett várnak 280 ezer orosz vakcinát is.

Ha pedig meglesz a három és fél milliomodik beoltott, a következő napon kinyithatnak a teraszok, emlékeztetett Orbán Viktor ígéretére.

Ez nemcsak szimbolikus jelentőségű, mert visszakapunk valamit a régi életünkből, hanem komoly segítség a vendéglátósoknak is

– hangoztatta, hozzátéve, hogy 2021-ben és 2022-ben ötezer milliárd forintot fordít a kabinet a gazdaság újraindítására; a cél az, hogy több munkahely legyen, mint amennyi a vírus előtt volt.