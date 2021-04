Balogh Samu: A kormány elvenné a toronyházak szabályozását a fővárostól

A kormány legfrissebb tervezete kivenné a fővárosi önkormányzat kezéből a Budapesten építhető épületek magasságának szabályozását – írja Facebook-oldalán a főpolgármesteri kabinetfőnök. Balogh Samu bejegyzéséből kiderül: a főváros így többé nem szabhatná meg, hogy hová és milyen magas épületek épülhetnek Budapesten.

Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke arról ír, hogy az elmúlt hónapokban több olyan kormányzati terv is napvilágot látott, amellyel az önkormányzatok jogköreit csorbítanák a városfejlesztés területén. Meglátása szerint míg a fővárosi önkormányzat által februárban elfogadott terve egy zöldebb Budapest reményét biztosítja, addig a kormány ennek a településszerkezeti tervnek a kiürítését tervezi vagy éppen szüntetné meg.

A legújabb tervezet azt célozza, hogy a fővárosi önkormányzat többet ne határozhassa meg, hogy milyen magas épületek épülhetnek Budapesten. Ha ez megvalósul, a főváros vezetésének többé nem lehet beleszólása abba, hogy a MOL toronyhoz hasonló monstrumok épüljenek-e Budapesten. A MOL torony magassága már most is sokkoló a város több pontjáról nézve. A fővárosi önkormányzatnak többek között éppen az a feladata, hogy az ehhez hasonló kérdésekben is biztosítsa a budapestiek érdekeit. Ahhoz, hogy Budapest igazán otthonos legyen mindenki számára, élő és élhető városrészekre van szükség, nem pedig túlépített monstrumokra