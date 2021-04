Kaiser Ede külföldre költözött, de nem árulta el, hova

Külföldön kezdett új életet Kaiser Ede, aki 18 évet töltött börtönben Magyarországon. A 46 éves férfi – aki tavaly, június 1-jén szabadult – a Borsnak elmondta, hogy egy barátjához költözött külföldre.

Már nem Magyarországon élek egy hónapja, de hogy hova költöztem, azt egyelőre nem szeretném elárulni

– mondta. Kaiser Ede szabadulása után egy barátja építési vállalkozásában kezdett el dolgozni. „Miután kiengedtek a börtönből, néhány hétre a szüleimhez költöztem, hogy összeszedhessem magamat. Szoknom kellett a kinti világot, ahol már nem mások mondják meg, hogy mikor keljek és feküdjek, illetve zuhanyozzak. Utána a belvárosba költöztem, de már azt a lakást is feladtam” – számolt be.

A férfi arról is beszámolt, hogy Magyarországon úgy érezte, az emberek szerették őt: szinte mindenhol felismerték, és értékelték az arra vonatkozó igyekezetét, hogy megjavuljon. Azt is elmondta, hogy egy lelkész hölgy révén a szerelem is megtalálta, őt idővel szeretné feleségül is venni.

Kaiser Edét 2005-ben ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre a móri mészárlással összefüggésben. Utólag azonban bebizonyosodott, hogy ebben az ügyben ártatlan, mivel egy amatőr régész egy erdőben fémkeresővel rábukkant a Móron használt fegyverekre, és ezáltal sikerült elkapni a valódi tetteseket.

Más bűntettei miatt viszont 18 évet így is a börtönben kellett töltenie, 2000-ben és 2001-ben ugyanis Budapesten és környékén több fegyveres rablást is elkövetett társaival, ékszerboltokra és pénzváltókra fókuszálva.