A tavalyi vizsgákhoz hasonlóan idén is szigorú járványügyi szabályok betartásával rendezik meg országszerte az érettségi vizsgákat, több mint 111 ezer vizsgázó részvételével. Az érettségi szokás szerint magyar nyelv és irodalom vizsgával kezdődik.

A tavalyi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgákon középszinten a könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről szóló szövegértési feladatokat kellett a diákoknak első körben megoldaniuk. Szintén az első vizsgarészben egy sportról szóló érvelés vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levél megfogalmazása is várt a vizsgázókra.

A középszintű magyar írásbeli érettségi második vizsgarészében egy 400-800 szavas műelemzés megalkotása következett, amelyet a diákoknak egy Fekete István-novellához, továbbá egy Arany János és Tóth Árpád vershez kapcsolódva kellett megírniuk. Az majd csak hétfő délelőtt, egész pontosan reggel 9 után derül ki, hogy milyen tematikát és feladatokat vonultatott föl az idei magyar vizsgasor.

Amit viszont már most biztonsággal lehet tudni, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is reggel 9-kor rajtolnak az írásbeli vizsgák hétfőn, hogy a reggel 8-ra munkába járók, valamint a gyermeküket óvodába/iskolába kísérő szülők, és az érettségizők elkerüljék egymást az utakon és a tömegközlekedési eszközökön.

Akárcsak a tavalyi Covid-érettséginél, idén is egyedül írásbeli érettségi vizsgálat tartanak, hogy ennyivel is felére csökkentsék a személyes kontaktusok számát. Egy teremben ezúttal is csak legfeljebb tíz fő tartózkodhat, tartva a legalább másfél méteres távolságot. A vizsga írása közben a diákok ugyan levehetik a maszkot, ám a folyósokon már viselniük kell.

A szóbelin még lehet javítani

Ami különbség a 2020-as vizsgákhoz képest, hogy a szóbelik ugyan alapvetően ezúttal is elmaradnak, bizonyos esetekben most mégis lehet szóbeli vizsgát tenni. Például akkor, ha az adott vizsgatárgyból középszinten csak szóbeli vizsgarész létezik. Vagy amennyiben az írásbeli eredménye elérte a 12 százalékot, a 25-öt azonban nem haladja meg, a szóbelin még lehet javítani, érettségit szerezni.

Idén a jelentkezések alapján magyar nyelv és irodalom tárgyból középszinten közel 71 ezren, emelt szinten pedig kétezren adnak számot tudásukról.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.

Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldaniuk: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.

Idén 1159 helyszínen 111 750 diák érettségizik A most induló vizsgaidőszakban 72 303 középiskolás érettségizhet, továbbá 39 447-en tehetnek még legalább egy tárgyból érettségit, ők nem most végeztek. Összesen csaknem 400 ezer vizsgát teljesítenek az érettségizők, 121 tárgyból 67 446-an tesznek vizsgát emelt szinten, 183 tárgyból 322 216-an pedig középszinten.

A már érettségizettek közel 10 500 ismétlő- vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, az előre hozott vizsgák száma összesen 25 821, a szintemelő vizsgáké 14 568, továbbá együttesen 2740 a pótló- és javítóvizsgák száma.

Szintén különbség, hogy a tavalyi, első hullámra eső eső érettséginél ezeket a vizsgatípusokat nem engedték, az érintetteknek őszig várniuk kellett az érettségi vizsgával.

Vizsganaptár 2021

A hétfői magyar vizsgák után kedden matematikából 68 ezren középszinten, több mint ötezren pedig emelt szinten vizsgáznak.

Szerdán történelemből középszinten 66 ezer, emelt szinten mintegy nyolcezer diák érettségizik.

Csütörtökön tartják az angol vizsgákat, amelyre középszinten több mint 48 ezren, emelt szinten pedig több mint 20 ezren jelentkeztek, a másnapi német nyelvi vizsgákra középszinten 12 ezren, emelt szinten több mint háromezren vállalkoztak.

Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között, a középszintűeket június 14. és 25. között tartják kizárólag azon tárgyakból, amelyeknek csak szóbeli vizsgarésze van.

Testnevelésből a szóbeli és - bizonyos feladatok mellőzésével - a gyakorlati vizsgát is meg kell szervezni.

Azt korábban Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke mondta el az Indexnek, hogy idén ősszel, akárcsak tavaly tavasszal is zökkenőmentesen, biztonságosan lezajlott mindkét érettségi. Annak ellenére is, hogy ősszel rekordszámú érettségi vizsgát tettek országszerte, mivel tavaly májustól nem engedték az előrehozott érettségit.

Aki tavaly májusban betegség vagy más miatt nem tudott levizsgázni, az is mindent bepótolt az őszi vizsgaszezonban.

Ugyanakkor legkorábban 2021 októberében érettségizhetnek le a végzős középiskolások, akik koronavírus-fertőzöttként vagy kontaktszemélyként nem tudnak elmenni a május 3-án kezdődő írásbelikre

– tájékoztatott az Oktatási Hivatal.

Mindeközben a koronavírus-járvány miatt a napokban szerte az országban elmaradtak a hagyományos középiskolai ballagások. Így idén is a legtöbb helyen online búcsúztatják a diákokat, de van, ahol csak később, az érettségik után tartják meg az ünnepséget. Köztük például a Horváth Péter vezette győri Révai Miklós Gimnáziumban is.