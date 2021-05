A kormány arra is felkészül, hogy 9 hónap múlva újra kell oltani

A rendkívüli jogrend fenntartása mindaddig indokolt, ameddig szükségesek olyan korlátozások, amelyekre csak a veszélyhelyzet ad lehetőséget – mondta Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezek közé sorolta a gyülekezési jog korlátozását és a védettségi igazolvány alkalmazását. Példaként hozta fel, hogy a közokirat-hamisítás törvényi tényállását gyorsan tudták bővíteni egy minősített esettel, ez rendes törvényalkotási eljárásban tovább tartott volna.

A kormány továbbra is a beoltottak száma alapján dönt az intézkedésekről – szögezte le a miniszter. Gulyás Gergely szerint a következő enyhítés ötmillió beoltottnál következhet, de akkor még nem szüntetik meg a rendkívüli jogrendet. Közölte:

Egy-két hét múlva elérünk oda, hogy mindenkit beoltunk, aki szeretné. Innentől mindenkinek a maga felelőssége, hogy milyen kockázatot vállal.

A miniszter beszélt a pénteki egynapos Pfizer-akcióról is, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül is beoltottak százezer embert. Gulyás Gergely nem zárta ki, hogy ha lesz elég eloltható vakcina, lehetnek még hasonló lehetőségek. Elkezdődik a hazánkban élő külföldiek oltása is, kedden indul a regisztrációjuk, ezt követően ugyanabban a rendszerben kaphatnak oltást. A társadalmi immunitást kell elérni, és mindenki tagja a társadalomnak, aki itt él Magyarországon – fogalmazott a miniszter.

A következő hetekben megtárgyalja a hosszú távú vakcinagazdálkodási stratégiát a kormány –közölte Gulyás Gergely. Figyelik, meddig védenek a vakcinák, az elsőként beoltott egészségügyieknél legkésőbb szeptemberben vélhetően lejár a védettség, ezért van szükség a stratégiára.

Sok a bizonytalanság, hogy meddig tart a védettség, és visszatér-e a vírus, de a legrosszabbra kell felkészülni. A legrosszabb pedig az, ha kilenc hónap után mindenkit újra be kell oltani, tehát erre kell felkészülni

– mondta a miniszter. Emellett célnak nevezte, hogy a jövőben az ország képes legyen ellátni magát vakcinával, később pedig gyógyszerrel is.

A választási felkészülésről is beszélt Gulyás Gergely. Szerinte nagy meglepetések nem várhatók, 95 százalékban már lehet tudni, hogy kik indulnak. A Fidesznek olyan képviselői vannak, akik bizonyítottak az elmúlt években, évtizedekben – jelentette ki. Hozzátette: a jelöltállítás júniusra teljesen lezárulhat.

Nem foglalkoznak a leendő közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyével, mert a Fidesz nem erre szeretné építeni a kampányt – közölte Gulyás Gergely. Szerinte a bő egy évtizedes kormányzati munkának kézzelfogható eredményei vannak, a 21. században ez volt az ország legsikeresebb évtizede, ezekről a sikerekről kell beszélni, és arról, hogy a következő négy évre mit kínálnak a választóknak.