Ezer alatt az új fertőzöttek száma

Keddre 726 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 837 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 137 beteg, így az elhunytak száma 28 045 főre emelkedett – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Kórházban 4739 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 549-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 4 099 495 fő, közülük 2 157 637 fő már a második oltását is megkapta.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 532 990 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 223 802 főre csökkent. Már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra, és 80 százalékuk meg is kapta az oltóanyagot – írják.

Az előző napon 1219 új fertőzöttet regisztráltak, és 106 beteg hunyt el. Kórházban 4872 beteget ápoltak, közülük 572-en voltak lélegeztetőgépen. A járvány legfiatalabb áldozata egy 19 éves autista fiatal volt, a legidősebb 96 éves.

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára szombattól megnyíltak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, az állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják. Mint írják, a védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, azt a magyarorszag.hu oldalán ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni.

Az online időpontfoglalón jelenleg Sinopharm- és AstraZeneca-oltásokra tudnak foglalni a regisztráltak, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalán. A koronavirus.gov.hu oldalán felhívják a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is

kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Lehetőleg tartsuk a szociális távolságot.

gyakran és alaposan mossunk kezet.

Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.

Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát.

Az otthonukban gyógyuló, enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a Favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvosok a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2021. április 12-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)