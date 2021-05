Palkovics megbeszélésre hívta Karácsonyt és Baranyit a Fudan Egyetemről

Elküldték a meghívót Baranyi Krisztinának és Karácsony Gergelynek, május 17-én ugyanis Palkovics László innovációs és technológiai miniszter tájékoztatni akarja őket a Diákvárosról és a Fudan Egyetemről – tudta meg az atv.hu.

Az értesülést Baranyi Krisztina megerősítette, hozzáfűzve, elmegy, jó lesz, ha megkapják a várt információkat, de sok jóra azért nem számít. Megjegyezte, hogy azt várta volna, hogy a döntés előkészítésébe bevonják őket, eldöntött dolgokról viszont nehéz egyeztetni. Úgy fogalmazott, a döntések a fejük fölött már megszülettek a Fudan Egyetemről.

A legfontosabb kérdés a ferencvárosi polgármester szerint, hogy mi lesz a Diákváros terveivel, mi a megvalósítás pontos helye és ütemezése.

Ezek mellett a pénzügyi konstrukció is érdekelné őket, és a több száz milliárdos kínai hitel részletei is.

Baranyi Krisztina az üzleti tervről is részletes tájékoztatást szeretne, pontosabban arról, hogy „mennyit tesz be a projektbe a magyar állam pontosan, és mennyit Kína”. Ahogy arról is, hogy hogyan és miből térül meg a beruházás, ki fizeti majd az egyetem üzemeltetési költségeit – tette hozzá a ferencvárosi polgármester.

Az értesülésre Karácsony Gergely is reagált. Facebook-bejegyzésében a főpolgármester azt írta, hogy szerinte nem őket, hanem az embereket, főleg a budapestieket kellene tájékoztatni a részletekről.

Korábban nagy politikai hullámokat vetett, amikor kiderült, hogy a Fudan Hungary Egyetemet a kormány a Diákváros területére tervezi. Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely népszavazást helyezett kilátásba emiatt.