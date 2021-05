Menczer Tamás: A WHO szerint a kínai vakcina az időseket is védi

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimondta, hogy a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi – közölte Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Az MTI beszámolója szerint Menczer Tamás azt mondta, a WHO kedden kiadta a Sinopharm-vakcinára vonatkozó részletes ajánlásokat. Ebben az áll, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatokra építve, azok alapján a WHO ajánlja a vakcina használatát a 60 év felettieknél is. Az ajánlásban az szerepel: nincs arra utaló adat, hogy a vakcina másképpen hatna az időseknél és a fiataloknál – közölte az államtitkár. Hozzátette, a WHO döntése május 7-én született meg arról, hogy a Sinopharm vakcinája hatásos és biztonságos.

A 60 éven felüliek esetében korlátozottan állnak rendelkezésre a biztonságosságról szóló adatok, mivel kevesen vettek részt a klinikai vizsgálatokban

– ez már a WHO állásfoglalásában olvasható, ahogyan az is, hogy noha nagyjából hasonló biztonságossági eredmény várható a korosztályokban, mégis ajánlják, hogy ahol 60 év felettiek is megkapják a brit–svéd oltóanyagot, folyamatosan ellenőrizzék annak biztonságosságát. Hozzátették: a vizsgálatok nem mutatják ki, hogy az oltóanyag hatásos-e krónikus betegeknél, várandós nőknél, vagy a 60 évesnél idősebb embereknél.