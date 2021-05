Leteszteltük, mire jó Magyarországon egy külföldi védettségi igazolvány

Februárban döntött a kormány a védettségi igazolvány bevezetéséről. A plasztikkártya segítségével az éttermek belső tereiben is tartózkodhatunk, de állatkertbe, edzőterembe és fürdőbe is szabadon mehetünk.

Gabi és Dani az Index munkatársai. Gabi a Vajdaságban nőtt fel, szerb és magyar állampolgársággal is rendelkezik, Budapesten él. Kolléganőnket Szerbiában oltották be Pfizerrel, a második oltás után megkapta a szerb igazolását. Danit Budapesten oltották be AstraZenecával, ő magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezik.

Hazánk nemrégiben többek között Szerbiával is megállapodott, arról hogy a két ország kölcsönösen elismeri egymás állampolgárainak védettségi igazolását.

A szabály és a gyakorlat azonban sokszor különbözik, ezért munkatársainkkal élesben próbáltuk ki, hogyan vizsgáznak a külföldi igazolványok. Videóriportunkban állatkertbe, fürdőbe és étterembe is ellátogattunk a külföldi és magyar vakcinaokmányokkal.