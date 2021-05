Jövő hét péntekig biztosan nem érkezik meleg tavaszi idő Magyarországra. Az Időkép prognózisa szerint szombaton 20 fok fölé emelkedik ugyan a hőmérséklet, de ennek nem örülhetünk túl sokáig, mert már vasárnap egy hidegfront szakítja meg a kedvező tendenciát, ami újabb hőmérséklet-visszaesést eredményez. Az elmúlt évek átlagához viszonyítva a magasabb légrétegekben

6-8 fokkal is hidegebb lehet, ami 20 fok alatti nappali maximumokat jelent.



A hűvös tavasz várhatóan egészen a pünkösdi hétvégéig kitart a térségbe érkező ciklonális mezők miatt, amelyek további záporokat, zivatarokat hoznak.





Zivatarveszély miatt az ország nagy részére csütörtökre is citromsárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Veszélyjelzésükben azt írták: leginkább a Dunántúl déli felén, illetve az Alföld déli és keleti részein valószínű zivatarok kialakulása. Főként délkeleten a délutáni órákban helyenként intenzív zivatarok is előfordulhatnak óránként 70 kilométeres sebességet meghaladó széllel és – ami még rosszabb lehet – jégesővel. Az intenzívebb gócok keleten, délkeleten vonulnak, melyekből helyenként borsónyi jégeső is hullik.

Érdemes a közlekedőknek is odafigyelniük, mert az intenzívebb csapadékgócokban hirtelen lecsökkenő látástávolság és vízátfolyások nehezíthetik a forgalmat, a zivatarok idején erős szél pedig jelentősebben csökkentheti a menetstabilitást. A front miatt ráadásul az utakon türelmetlen és ingerlékeny sofőrök növelhetik a balesetveszélyt.

Az orvosmeteorológia szerint csütörtökön kettős fronti hatás érvényesül, mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, vérnyomás- és keringési problémák léphetnek fel, emellett többen alvászavart is tapasztalhatnak.