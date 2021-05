Nyolcvanhat tábla csokoládét lopott el egy óra alatt egy férfi három különböző üzletből

A felvételen látható férfi egy belvárosi üzletbe ment be, ahonnan két mobiltelefont lopott el.

Divat lett a csokoládét nagyban lopni Szekszárdon, ugyanis több különböző üzletből is ipari mennyiségben akarták a népszerű édességet fizetés nélkül elhozni – tájékoztatott a rendőrség. Azt is írják, hogy az elmúlt hétvégén több bejelentés is érkezett a Szekszárdi Rendőrkapitányságra, hogy helyi üzletekből

fiatalok nagyobb mennyiségű csokoládét akartak ellopni.

Az egyik tolvajt a bolt biztonsági őre megpróbálta feltartóztatni, de ő elszaladt a helyszínről. Egy másik tolvaj miután lebukott, az ellopott több tucatnyi csokoládét hátrahagyva lépett le.

A bejelentések után az egyenruhások elfogtak egy huszonhárom éves szekszárdi és egy tizenkilenc éves sárszentlőrinci férfit, a fiatalabb

egy óra alatt nyolcvanhat tábla csokoládét lopott el három különböző üzletből.

Az idősebbet nem zavarta, hogy elkapták a rendőrök, mert másnap újabb lopáson érték.

A csokoládélopások sorozata viszont ekkor sem ért véget, mert 2021. május 10-én egy tizenhat éves szekszárdi fiút is elfogtak a rendőrök, aki hasonló módszerrel lopott csokikat egy üzletből, mint a hétvégén elfogott fiatalok.

A beszerzett bizonyítékok alapján a rendőrök megállapították, hogy mindhárman az elmúlt időszakban egyenként legalább öt-öt alkalommal loptak boltokból különböző mennyiségű édességet.