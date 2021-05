Afrikából nézve a koronavírus a gazdagok betegsége

France Mutombo Tshimuanga a Kongói Demokratikus Köztársaságban született, de már 24 éve Magyarországon él. Jelenleg az ország tiszteletbeli konzuljaként dolgozik a magyar fővárosban, emellett az Afrikáért Alapítvány elnöke. A lassan húsz éve működő szervezet iskolákat épít és egészségügyi központokat támogat Kongóban, Tanzániában és Etiópiában, de önkénteseknek is segítenek a kijutásban.

Bár a járvány igencsak megnehezítette a munkájukat, France és néhány segíteni vágyó magyar tavaly ősszel és idén tavasszal is ellátogatott Afrikába, ahol lényegesen kevesebb koronavírusos eset volt, mint Európában. Afrikában 1,3 milliárd ember él, a regisztrált betegek száma pedig még az 5 milliót sem érte el. Ezzel szemben Európa több mint 800 millió lelket számlál, és itt több mint 45 millióan betegedtek meg.

Nem véletlenül az az általános vélekedés Afrikában, hogy a koronavírus a fehérek és a gazdagok betegsége

– jelentette ki az Indexnek France Mutombo Tshimuanga, akinek hazájában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban is csak nagyon kevesen, csupán 30 ezren kapták el a betegséget, és 750-en haltak bele a szövődményekbe.

Fotó: Rajna Tamás France Mutombo Tshimuanga

A kongói állampolgár szerint ennek egyrészt az áll a hátterében, hogy a helyiek a Covidnál sokkal veszélyesebb vírusokkal, betegségekkel is hosszú ideje együtt élnek, gondoljunk itt például az ebolára vagy a maláriára.

„Az ott élők nem most találkoztak először azzal a fogalommal, hogy karantén vagy kontaktkutatás, hisz ezeket más járványok esetén is rendszeresen alkalmazzák. Sok helyen a higiéniai szabályokat, a kézmosást és a fertőtlenítést csak most kezdték el bevezetni, ennek viszont van egy olyan előnye, hogy az afrikaiak immunrendszere ebből kifolyólag sokkal edzettebb, erősebb, ráadásul a társadalom nagyon fiatal, kevés az idős ember, akikre a koronavírus köztudottan a legveszélyesebb lenne – mesélte a 45 éves férfi, akinek a családja jelenleg is Kongóban él. Miután édesapjáék 24-en vannak testvérek, megszámlálni sem tudja, hogy hány száz unokatestvére lehet, mégsem tud arról, hogy a rokonai közül bárki elkapta volna a betegséget.

Afrikában teljesen másképp tekintenek a Covidra. Nem hiszik el, hogy ez egy ennyire pusztító vírus

– emelte ki France, utalva arra, hogy a kisebb falvakban például alig-alig regisztráltak pozitív eseteket. Ez azért lehet, mert az ott élők mobilitása nagyon alacsony, nem igazán hagyják el a lakhelyüket, és a turisták sem keresik ezeket a szegényebb területeket. A legtöbb fertőzés érdekes módon a legelitebb, higiéniai szempontból sokkal fejlettebb negyedekben volt, ahol a lakosság lényegesen többet utazik.

– Ők azok, akik szeretnék felvenni a vakcinát. Ezzel szemben az elmaradottabb térségek lakói szinte teljesen elzárkóznak az oltástól – tette hozzá a tiszteletbeli konzul.

A szegényebb országokban kevesebb esetet regisztráltak

Afrikában a Worldometers adatai szerint eddig összesen 4 millió 700 ezren kapták el a betegséget. A újonnan regisztrált esetek száma csak nagyon lassan, naponta körülbelül 250-300-zal növekszik, a napi elhunytak száma pedig gyakran a 10 főt sem éri el. A koronavírus leginkább a Dél-afrikai Köztársaságot sújtotta, ott közel 60 milliós népesség mellett 1 millió 600 ezren fertőződtek meg, és 55 ezren hunytak el. Mindez alátámasztja a France Mutombo által elmondottakat, ez ugyanis a kontinens gazdaságilag legfejlettebb, legiparosodottabb állama, mégis itt volt a legtöbb beteg. A második helyen Marokkó található 514 ezer megbetegedéssel, míg a harmadik helyen Tunézia szerepel 324 ezerrel. Ezzel szemben a már jóval szegényebb Malawiban 34 ezren, Szomáliában 14 ezren, míg Libériában csupán 2100-an fertőződtek meg.

