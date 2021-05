Ez propagandista képzés – így oktatja a jövő újságíróit a magyar állam

Állami milliárdokból indult újságíróoktatás 2019-ben, ám a képzésről azóta nem lehetett túl sokat hallani, ezért a Szabad Európa az elmúlt hónapokban több olyan diákkal is beszélt, akik részt vesznek vagy részt vettek a tanfolyamon. Ez a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. égisze alatt indították el azután, hogy a cég az Emmitől a Demeter Szilárd fémjelezte Petőfi Irodalmi Múzeum joggyakorlásába került.

A 2019-es hír szerint 90 fő részére négy féléves, gyakorlatorientált, ösztöndíjjal járó képzést terveztek, de vallomásaik szerint a diákok nincsenek elragadtatva az oktatástól. Volt, aki a poroszos oktatási felfogást kifogásolta.

Nagyon kemények, időnként már-már abuzívak a tanáraink. Olyan elvárások vannak, hogy kezdőként arra legyek képes, amire ő több évtized után.

Volt egy csoport, amelynek tanulói arról számoltak be, hogy elméleti alapoktatásban egyáltalán nem részesültek. Nem mondták el, mi az a riport vagy az oknyomozás. Újságíróetikáról egyáltalán nem volt szó, a közszolgálatiságról is csak annyi, hogy mi a különbség a kereskedelmi és a közszolgálati média között. De azt egyáltalán nem hangsúlyozták, hogy kiegyensúlyozottnak kellene lenni, vagy minden oldalt bemutatni – mesélte valaki.

Ezzel szemben egy másik csoportba járó diák határozottabb elvárásokról beszélt. Szerinte eleinte nem kértek annyira durvákat, pénz is jól jött, meg nem is voltak nyilvánosak az anyagaik. De aztán már elég egyértelművé tették, mik az elvárások. Dicsérő cikket kellett írni például Szijjártó Péterről, hogy milyen jól tárgyalt a BMW-vel. Az is feladat volt, hogy Fekete-Győr Andrásról, a Momentum elnökéről írjunk minél durvább dolgokat.

Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk.

Ez pont akkor volt, amikor Fekete-Győr András egy hosszú élő bejelentkezést tartott a Facebookon, és az egész kormánysajtó rávetette magát, hogy mibe lehet belekötni.

Más egyszerűen úgy fogalmazott,

ez nem újságíró-képzés, ez propagandista képzés.

az oktatók pedig állítólag többször is tettek rá utalást, hogy aki jól teljesít, az kaphat szerződést az MTVA-nál vagy a Kossuth Rádiónál.

Van, akinek annyira elvették a motivációját, hogy már csak a pénz miatt akarja végigcsinálni a képzést.

Sokan úgy vagyunk a képzésen, hogy már csak a pénzért csináljuk, nekem személy szerint nem tesz hozzá túl sokat az életemhez.

A Szabad Európa próbálta elérni a tanulmányi igazgatót is, hogy válaszoljon kérdésekre, de egyelőre nem kaptak választ.