Szlávik János elárulta, hogyan leszünk hihetetlenül védettek

Fontos mondatok a műsorból:

Jóval enyhébbek a tünetek, ha megkaptuk mindkét oltást

Alig van olyan, hogy két oltás esetén továbbadja valaki a vírust

A gyermekek kisebb valószínűséggel fertőznek meg másokat, 12 év alatt végképp nem érdemes beoltani a gyermekeket.

A poszt-covid tünetei elnyúlhatnak

Még mindig nem tudjuk, hogy pontosan meddig nyújtanak védettséget a vakcinák

Hamarosan eljön, amikor már nem kell maszkban járni

Sokkal ritkábban kerülnek kórházba és intenzív osztályra koronavírus-fertőzéssel azok, akik megkapták az oltást – mondta Szlávik János az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Akit már kétszer oltottak, az elkaphatja-e a koronavírust?" – hangzott el az első kérdés. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elmondta, hogy aki mindkét oltást (vagy egydózisú oltásnál megkapta az egyet) megkapta, az még ha meg is fertőződik, jóval gyengébb tüneteket tapasztal és kisebb eséllyel adja át a fertőzést másnak.

Szlávik János ráadásul azt is hangsúlyozta, hogy ilyesmi ritkán, elszórtan fordul elő csak.

Tehát nem azokkal kell foglalkoznunk, akiket beoltottak, hanem akik nem vették fel az oltást – mondta.

Hozzátette: drámai a különbség az oltatlanok és az oltást megkapó személyek közt abban a tekintetben, hogy milyen gyakran kerülnek kórházba, illetve intenzív osztályba.

„Akár 80 százalékkal is csökken az ilyen súlyos események előfordulása az első oltást követő három hétben"

A főorvos azt is elmondta, hogy a gyermekek kisebb valószínűséggel fertőznek meg másokat. Ennek ellenére meggondolandó, hogy a 12-16 év köztieket is beoltsák,

De 12 év alatt végképp nem érdemes beoltani a gyermekeket...hiszen egy tanulmány kimutatta, hogy szinte alig-alig fertőznek

– mondta.

Szlávik János arról is beszélt, hogy aki elkapta a vírust, annak a gyógyulás után 2-3 hónappal ajánlott felvenni az oltást. „Aki megfertőződik, az ezzel szinte megkapta az első oltást”, mondta, hozzátéve, hogy ebben az esetben

az ember védettsége „hihetetlen módon megemelkedik”.

A poszt-covid tünetekről beszélve a főorvos azt mondta, hogy azok akár hosszú hónapokig elhúzódhatnak. Arra is figyelmeztetett, hogy a SARS-fertőzés esetében voltak példák is, amikor a gyógyulás után 1-2 évvel is voltak a páciensnek utótünetei.

Egy védőoltás felvételekor nagyon sok betegnek javulnak a poszt-covidos tünetei

– tette hozzá.

Szlávik János arról is beszélt, hogy még mindig nem tudjuk: pontosan meddig nyújtanak védettséget a vakcinák. Egyedül a Szputnyik-oltásról mondták azt a készítői, hogy két évig véd az oltás, szerinte ez akár igaz is lehet.

Jó lenne a harmadik oltást már egy olyan vakcinából felvenni, amely nagyobb hatékonysággal bír a mutánsok ellen

– tette hozzá, arról beszélve, hogy a későbbiekben emlékeztető oltásokkal lehet majd visszahozni a védettséget.

A főorvos az antitest-szint mérésének lehetőségéről is beszélt, amelyet az utóbbi időben néhányan felvetettek. Elmondta, hogy egyelőre még nincs egységesítve az, hogy ezeket hogyan mérik, ráadásul nemcsak ezek határozzák meg a védettséget, hanem a neutralizáló testek is. Ezért nem feltétlen érdemes méregetni az antitest-szintet – ismételte meg.

Szlávik János arra is kitért, hogy a maszkhasználat más fertőzések ellen is védelmet nyújtott. Műsorvezetői kérdésre válaszolva hozzátette: hamis az az állítás, hogy a maszkok akár a viselőiket is nagy eséllyel megfertőzhetik.

Kitért arra is, hogy Amerikában már egyre kevésbé kell maszkot viselni, ami szintén a védőoltásoknak köszönhető.

Látszik az, hogy mi vár ránk Magyarországon...lesz egy olyan időszak, amikor már nem kell maszkban járni

– mondta, hozzátéve: egyesek szerint az átoltottság, mások szerint viszont a járványadatok alapján kell meghatározni, hogy mikor juthatunk el ide.

Az adás itt rövid időre megszakadt. A szünet után Szlávik János arról beszélt, hogy aki később kapja meg a második oltást, mint kellene, azzal sincs semmi baj, mert az immunrendszer „megjegyzi” az elsőt, alkalmazkodik.

Az oltások keveréséről a főorvos elmondta, hogy eddig ez viszonylag ritkán fordult elő, „úgyhogy egyelőre ott tartunk, hogy kísérletek folynak....nem biztos, hogy ez a módszer előrébb visz, viszont a tudósok próbálkoznak” – mondta.

Az oltások mellékhatásairól elmondta, hogy azok nem függenek össze a védettséggel.