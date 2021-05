Megkerült a TNT dobosa

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség kedden a TNT dobosa, Zuber Krisztián Felicián, ismertebb nevén Inti ellen. A zenésszel a barátja közölte, hogy keresi a rendőrség, a férfi nagyon megdöbbent – írja a Blikk. A lap elérte a zenekar dobosát, aki mindent elmesélt az incidensről:

Az egész 2018-ban történt, amikor ittasan ültem volán mögé. Igazoltattak a rendőrök, és ittas vezetés miatt indult eljárás. Egy évre bevonták a jogosítványomat, amit le is adtam, és pénzbüntetést is kaptam. A gond az volt, hogy bár kiküldték a csekket, egyszerűen elfeledkeztem róla. Arról nem is beszélve, hogy a pandémia kellős közepén nem ez volt az első dolgom. Mivel nem voltak fellépések, koncertek, így nem nagyon volt bevételem, és a családomat kellett eltartanom. Se energiám, se anyagi forrásom nem volt, hogy befizessem a büntetést, ezért maradt el.