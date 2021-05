Megújult a Bubi, mától újra lehet közbringára pattanni Budapesten

Akár egész hétvégére is elvihető lesz a kedvelt autómegosztó járműve.

Főpolgármesteri megtekintetés volt Csepelen. Mobiltartó és okoslakat is lesz már rajtuk.

Újra bekapcsolódott a főváros vérkeringésébe a megújult közbringaszolgáltatás. A megújult városi kerékpárokat ünnepélyes keretek között indította útjára Karácsony Gergely főpolgármester, Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója, és Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója – tudatta a BKK közleményében.

Az Index korábban beszámolt már róla, hogy modernizálják a közkedvelt zöld bringákat a fővárosban, akkor áprilisi indítást mondtak, ebből végül május lett. A mai naptól már újra a Bubik nyergében tekerve lehet Budapestet bejárni.

Miben is lettek jobbak a frissen átadott új bubik:

A kerékpár defekttűrő, fújt gumikat kapott, ezért könnyebben tekerhető és sokkal jobban gurul elődjénél.

Az új applikációban minden MOL Bubival kapcsolatos ügyet pillanatok alatt el lehet intézni, nincs szükség személyes ügyintézésre, illetve a honlap is megújult.

Egyszerűbbé vált a kerékpárok felvétele és lezárása, amelyet egy okoslakattal lehet megtenni.

A városi közlekedéshez minden kiegészítővel felszerelt jármű széles skálán, könnyedén állítható nyeregmagassággal bárki számára kényelmessé teszi a kerékpározást.

Arról is már beszámolt az Index, hogy bubik kölcsönzési, bérlési árai is változnak, ez is így lett.

Érvényes MOL Bubi bérlettel a rövid utazások (30 percen belül minden alkalommal) változatlanul díjmentesek. A korábban alkalmazott kaució teljesen megszűnt.

Alkalmi felhasználóként csupán egy egyszeri 100 forintos bankkártya-regisztrációs díjat kell fizetni a legelső használatkor, de még az is lebiciklizhető az első utazáskor.

Egy regisztrációval egyidejűleg továbbra is akár négy kerékpár használható.

A most megújult közbringaszolgáltatás bizonyíték arra, hogy nem kell drágának lennie egy fejlesztésnek ahhoz, hogy az fenntartható, emellett modern, színvonalas legyen

– mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a modernizált drótszamarak átadó ünnepségén.