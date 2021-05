Fordítóirodába irányították azt, aki angol nyelvű oltási igazolást kért

Több országban is kérhetnek tőlünk angol nyelvű oltási igazolást, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a háziorvos vagy az oltóorvos tud kiállítani. A szakemberek erről azonban még semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak, ezért a pácienseket sokszor fordítóirodába irányítják. Mindez nemcsak egy plusz adminisztrációs kört, de egy újabb, körülbelül 10 ezer forintos kiadást jelent az utazni vágyóknak, pedig a dokumentum már az internetről is letölthető.

A javuló járványügyi adatoknak köszönhetően egyre több ország fogad ismét külföldi állampolgárokat, a beutazást és a szolgáltatások igénybevételét azonban negatív PCR-teszthez vagy érvényes oltási igazoláshoz kötik, egyes országokban ezt pedig csak angol nyelven fogadják el.

Olvasónk, Péter fontos ügyben tervez utazást Romániába, így indulás előtt mindenképp tájékozódni akart azzal kapcsolatban, hogy mire számíthat a határon. A Konzuli Szolgálat weboldalán azt az információt találta, hogy a román hatóságok a magyar védettségi igazolványt nem fogadják el, ahelyett az oltási igazolását kell bemutatnia, méghozzá angol vagy román nyelven, a magyarul rögzített adatokkal ugyanis nem tudnak mit kezdeni.

„A határrendészeket is megkérdeztem, akik ezt az információt megerősítették, és azt javasolták, hogy keressek fel egy fordítóirodát, és fordíttassam le az oltási igazolásomat. Nem akartam hinni a fülemnek, ezért továbbmentem, és felhívtam a Nemzeti Népegészségügyi Központot az ingyenesen elérhető zöldszámon, ahol az ügyintéző közölte, hogy fordítóirodára semmi szükség, a háziorvos vagy az oltóorvos ingyen is kiállítja az idegen nyelvű igazolást, és ha szeretném, át is küldi e-mailen az ehhez szükséges formanyomtatványt. Így most megkeresem a háziorvosom, bízom benne, hogy megoldódik a dolog” – mesélte lapunknak a budapesti férfi.

Ne forduljon háziorvosához?

Kollégánk is hasonló cipőben jár, ő Ausztriába szeretne utazni, ahol szintén csak az angol vagy a német nyelvű oltási igazolást fogadják el. Mivel kórházi oltóponton kapta meg a vakcinát, és az oltóorvosát ebből kifolyólag nem ismeri, ezért a háziorvosához fordult, remélve, hogy tud neki segíteni.

Azt mondta, hogy nem kaptak még hivatalos utasítást arról, hogy ezt az újabb adminisztrációt kötelességük elvégezni, és egyébként sem igazolná le még magyar nyelven sem, hogy valaki más beoltott engem. Hozzátette, hogy nem is várható el, hogy az orvosok visszamenőleg bármilyen nyelven hivatalos okmányokat állítsanak ki, erre vannak a fordítóirodák, akik ezt profin elvégzik

– mesélte tapasztalatait kollégánk, aki szerint jó lett volna előre tudni, hogy a magyar nyelvű igazolást még a szomszédos Ausztriában sem fogadják el.

„Ha az angol nyelvű formanyomtatványt feltöltötték volna korábban mondjuk a koronavirus.gov.hu oldalra – ahonnan a hozzájárulási nyilatkozatot is letöltöttem az oltás előtt –, akkor vittem volna magammal azt is, és most nem lenne ilyen probléma” – jegyezte meg az Index munkatársa.

Bár az angol nyelvű formanyomtatvány állítólag több oltóponton is elérhető, eddig szinte mindenki csak magyar dokumentumot kapott, és nem is lehetett sejteni, hogy a későbbiekben ebből még gond lehet. A dokumentum már letölthető az internetről is.

Oltási igazolásos akció a fordítóirodáknál

A cégek gőzerővel készültek arra a szituációra, hogy 2021 nyarán a külföldi utazáshoz szükséges legfontosabb dokumentumokat mihamarabb lefordítsák. Így a legtöbb helyen rövid határidőt és kedvezményes árakat hirdettek.

Ha ön külföldi utazáson gondolkodik, intézze nálunk oltási igazolásának, vagy más szükséges dokumentumainak hivatalos fordítását. A szolgáltatás díja mindössze nettó 7500 Ft, és a hivatalos fordítást akár másnapra kézhez veheti

– írja honlapján az egyik népszerű fordítóiroda.

Ezzel szemben egy másik cég akár 4 óra alatt is elvégzi a fordítást, a gyorsaságot azonban meg is kell fizetni. Angolra és németre 13 500 forintért fordítják le, míg más, Európai Unióban használt nyelven ugyanez már 15 500 forintba kerül.

Romániában jelenleg a magyar védettségi igazolványt és a magyar oltási igazolást sem fogadják el. A Konzuli Szolgálat weboldalán azt írja, hogy amennyiben az igazolás nem tartalmazza az adatokat angol vagy román nyelven, a határon kérhetik az igazolás fordításának bemutatását is. Fontos, hogy a beutazó személy csak a második dózis beadását követő 10. naptól a mentesül a teszt- és karanténkötelezettség alól.

Ausztriában nem fogadják el a Szputnyikot

Az osztrák határnál 48 órán belüli antigén vagy 72 órán belüli PCR-tesztről készült angol vagy német nyelvű igazolást kell bemutatnunk, amennyiben nem rendelkezünk

egy 3 hónapon belüli antitest teszttel

vagy nem kaptuk meg a Pfizer, az AstraZeneca, a Johnson and Johnson, a Moderna, vagy a Sinopharm vakcináját. Egy oltással három hónapon belül, két oltással az elsőtől számított 9 hónapon belül, egyadagos oltás után 22 nap és 9 hónap között lehet utazni.

Fontos, hogy 10 és 18 év közötti – nem oltott és nem gyógyult – gyermekek, akik oltottsági- vagy gyógyultsági igazolással beutazó felnőtt kíséretében utaznak be, teszt bemutatására kötelesek. A tesztkötelezettség a belépéstől számított 24 órán belül pótolható, ehhez a határátlépésnél kérhetik a tesztelési időpontfoglalás bemutatását.

(Borítókép: Egy fiatal átveszi az első oltásról szóló igazolást miután beoltották egy nagykállói kórházban 2021. május 14-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)