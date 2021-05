Volt, ahol megtartották online, ezért sokfelé nem terveznek ballagást

A javuló járványügyi helyzetnek és a lakosság egyre nagyobb átoltottságának köszönhetően május 25-étől megrendezhetők az iskolákban a ballagások – jelentette be korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Közleményükben a részleteket is tisztázták, eszerint az ünnepségeket csak szabadtéren lehet megrendezni, ahol a 6 éven aluli gyerekek, a ballagó diákok és a búcsúztatón fellépők kivételével minden meghívott vendégnek kötelező lesz a maszkviselés. A részvételnek nem feltétele a védettségi igazolvány, de akinek van, vagy rendelkezik az erre a célra készített applikációval, az a köznevelési intézménybe is beléphet. A rendelet szerint az igazgató dönthet még további szabályokról, például arról, hogy a diákok hány hozzátartozót hívhatnak meg. A kialakítás során figyelembe kell venni a tanulók és pedagógusi kar létszámát, valamint az udvar területét. Minden iskolában törekedni kell a távolságtartásra.

A budapesti Leöwey Klára Gimnáziumban már az érettségik előtt tartottak online ballagást, így a hagyományos búcsúztató ötletét hamar elvetették. Ehelyett egy utolsó nagy találkozást szerveznek a diákoknak és a tanároknak, ahol lehetőség nyílik a beszélgetésre és közös zenehallgatásra.

Szintén túl vannak az online ballagáson a fővárosi Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, valamint a Veres Pálné Gimnáziumban. Mivel még javában zajlanak az érettségik, a hagyományos ballagások lebonyolításáról nem mindenhol született döntés.

A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban szintén online búcsúztatót tartottak a végzős diákoknak, ami elegendőnek bizonyult. „Nem kívánunk további ballagást rendezni” – közölte lapunkkal az intézmény.

Noha a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola már szintén elköszönt a tanulóktól digitálisan, az érettségi bizonyítványok átadásakor még szerveznek egy kisebb összejövetelt az udvaron, az osztályok pedig egyesével, még egyszer utoljára tehetnek egy sétát az épületben.

A Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban az érettségik után, június 26-án tartják meg a ballagást, és mivel itt is kint rendezik, a tanárok és a diákok nagyon bíznak a jó időben.

Szintén nagy hagyománya van a ballagásnak a pécsi Janus Pannonius Gimnázium, így ha már lehetőség nyílt rá, nem szeretnék ettől megfosztani a végzősöket.

„Hatosztályos gimnáziumként nálunk sok diáknak nyolcadikban sem nyílt lehetősége a búcsúra, ráadásul a szalagavatók is elmaradtak, ezért mi nagyon örülünk a döntésnek, és természetesen minden szabályt betartunk” – mondta az Indexnek Szlovák Szabolcs intézményvezető-helyettes.

A nyolcadikosoknak még javában tart a tanév, így az online ballagás esetükben korábban még szóba sem jöhetett. Az intézmények kíváncsian várták a döntést, hogy lehet-e hagyományos búcsúztatót tartani, a részletszabályokat azonban még nem mindenhol dolgozták ki.

Nagyon szeretném, hogy legalább három fő eljöhessen a ballagásra, mert így anyukám, apukám és a testvérem is ott tudna lenni. Persze jó lett volna a távolabbi családot is meghívni, de erre most sajnos nem látok túl sok esélyt