Vulkán után földrengés pusztított Kongóban

Földrengések kísérik a Nyiragongo szombati kitörését a Kongói Demokratikus Köztársaságban, délelőtt három épület dőlt össze – tudta meg az Index France Mutombo Tshimuanga kongói állampolgártól, aki folyamatos kapcsolatban áll a helyi segítő szervekkel. Az ország tiszteletbeli konzulja a tűzhányó okozta károkról is részletesen beszámolt lapunknak.

Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton kitört a Nyiragongo vulkán, ami a világ egyik legaktívabb tűzhányója. Észak-Kivu tartományon eluralkodott pánik, a közeli Gomában az embereknek menekülnie kellett.

Legutóbb 2002-ben történt hasonló, akkor a kiömlő láva a város 20 százalékát pusztította el, 250-en elhunytak, és több 90 ezren fedél nélkül maradtak. Ezt követően az egész térséget újra kellett építeni, a természeti katasztrófa nyomait pedig még máig fel lehet fedezni.

8 Galéria: Földrengésekkel folytatódik a pokol Gomában Fotó: Guerchom Ndebo / Getty Images Hungary

A Kongói Demokratikus Köztársaságban született, de már jó ideje Magyarországon élő France Mutombo Tshimuanga megdöbbent, amikor megtudta, hogy a vulkán ismét kitört. Az ország tiszteletbeli konzulja, az Afrikáért Alapítvány elnöke rögtön azokra a kollégáira, ismerőseire gondolt, akikkel a térségben korábban már számtalanszor együtt dolgozott különböző humanitárius akciókban.

„Most is készülünk segítséget küldeni a helyszínre, így folyamatos kapcsolatban állok a helyi szervezetekkel, akik ezekben a percekben is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a veszélyt annak érdekében, hogy mihamarabb megkezdődhessen az újjáépítés” – mondta az Indexnek France, aki

délelőtt kapta a telefont, hogy a Nyiragongo kitörése földrengéseket idézett elő a térségben, melynek következőben lakóházak dőltek össze.

„Sajnos a helyiek még most sincsenek biztonságban, de legalább a lávafolyás megállt, így a menekültek elkezdhetnek visszaszivárogni otthonaikba” – mondta a férfi, aki megerősített információkra hivatkozva elárulta, hogy a vulkánkitörés miatt 5000 épület ment tönkre, a halálos áldozatok száma pedig jelenleg 32. Kiderült az is, hogy közülük hatan rabok voltak, a börtönből menekülve futottak bele a lávába. A többiek szintén menekülés közben vesztették életüket, volt, akit autó ütött el, de az elhunytak között van egy gyerek is.

„A település nagy részén nincs áram, a kiömlő láva pedig a Gomától északra vezető főutat is elvágta, ami nagyon megnehezítette az evakuálást” – mondta a kongói férfi.

Meg lehetett volna előzni a bajt?

Amellett, hogy a Nyiragongo a világ egyik legveszélyesebb tűzhányója, 20 éve népszerű turistalátványosság is egyben. A helyiek úgy tartják, hogy ha fentről belepillant az ember, az olyan, mint Istennel nézne farkasszemet, a tűzhányó alján izzó láva pedig szintén elképesztő látványt nyújt. A vulkanológusok szerint a katasztrófát nem lehet megakadályozni, professzionális műszerekkel azonban be lehetett volna mérni, hogy mikor fog a vulkán kitörni.

A Vulkánmegfigyelő Intézettől sajnos komoly forrásokat vontak el az elmúlt években, így nem volt elég pénzük ahhoz, hogy megfelelően működjenek. Pedig a munkájuk nagyon fontos, ha előre riasztják a helyieket, akkor talán még ennyi halálos áldozat sem lenne

– mesélte France Mutombo.

A szakemberek szerint nincs kizárva, hogy lesz még további természeti csapás, a föld alatt folyó láva ugyanis bármikor kitörhet. Vizsgálataik azonban azt mutatják, hogy erre nagyon kevés esély van.

8 Galéria: Földrengésekkel folytatódik a pokol Gomában Fotó: Stringer / Reuters

Több probléma sújtja Goma városát

Ha a koronavírus és a vulkánkitörés önmagában nem lenne elég, a térségben évekig dúlt háború, a fegyveres konfliktus tárgya pedig nem más volt, mint a koltán, amely nélkülözhetetlen alkotóeleme a mai mobiltelefonoknak, laptopoknak és egyéb technikai eszközöknek. A világ koltánkészletének 80 százaléka Afrikában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban található, többek közt a Nyiragongo vulkán 20-30 kilométeres körzetében is értékes bányák vannak.

„2009 és 2015 között Gomában a háború menekültjein kellett segítenünk, most pedig a természeti katasztrófa okozta károkat kell helyreállítani. Sok erőt és kitartást kívánok a helyieknek, addig is mi azon dolgozunk, hogy mihamarabb létrejöjjön egy magyar összefogás is a károsultakért” – mondta az afrikai ország tiszteletbeli konzulja.

(Borítókép: Emberek a törmelékek közt 2021. május 24-én a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Fotó: Guerchom Ndebo / Getty Images)