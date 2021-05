Titkolják, melyik indiai mutánst azonosították Magyarországon, pedig nagyon nem mindegy

Jelenleg három variációja is ismert már az indiai törzsnek, és ezek közül az egyik, az úgynevezett indiai tripla mutáns a szokottnál is fertőzőképesebb. Az Egyesült Királyságban is ez a variáns, a B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott okozza most a fertőzések felét-kétharmadát – részletezte Duda Ernő a Népszavának. A virológus hozzátette, az indiai mutáns másik verziója az első vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy képes „kicselezni” a már felkészített immunrendszert, de szerencsére nem ez terjed jobban.

Duda Ernő beszélt arról is, hogy az új variáns felbukkanása az oltatlanokra, köztük a gyerekekre jelentheti a legnagyobb veszélyt. Kiemelte, hogy akit már legalább egyszer beoltottak koronavírus ellen, annak jó esélye van arra, hogy a súlyos tünetek, illetve a végzetes kimenetel ellen védett legyen.

Érdekesség, hogy az indiai járványügyi hatóságok nem közölnek sok adatot az újabb mutánsokról. Az első indiai mutánst még 2020 októberében azonosították, majd 2021 márciusában jelölték kiemelt kockázatúnak. A WHO tájékoztatása szerint május közepén már 44 országban jelen volt.

A már ismert tünetekhez továbbiak is társultak az indiai mutáns megjelenésével, ilyen például a kötőhártya-gyulladás, a különböző emésztőrendszeri panaszok, a fülzúgás, a szédülés vagy éppen a feketegomba-fertőzés is.