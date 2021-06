Hajrá, Zsóka! – a Jobbik Gy. Németh Erzsébetet támogatja Újbudán

Mostanra már tucatnyi olyan ellenzéki jelölt van, aki mögé több ellenzéki párt is beállt az őszi előválasztás előtt. A Jobbik nyitotta meg a sort azzal, hogy támogatásáról biztosította az LMP-s Csárdi Antalt, azóta általánossá vált, hogy az ellenzéki összefogásban részt vevők egymás jelöltjeit is támogatják egyes választókerületekben.

Jakab Péter a közleményében azt írta, „világossá vált” számukra, hogy Gy. Németh Erzsébethez hasonló, „harcedzett” politikusokra van szükség az Országgyűlésben is.

„Ami pedig a fővárost illeti, Orbánék jobb, ha tudják: „hiába foglalják el a Várat, legfeljebb magukat bástyázhatják körbe a karmelita trónterméből vezényelve” – tette hozzá.

Jakab Péter arra is kitért:

a DK politikusa főpolgármester-helyettesként is helytállt, nem lenne ez másként akkor sem, ha 2022-től az újbudaiakat képviselné a parlamentben.

Ismét emlékeztetett rá, hogy a Jobbik csak ott indul el, ahol ők szolgálják legjobban a kormányváltást.

Ott győznünk is kell. Máshol pedig mást kell győzelemre segítenünk. Erről is szól az összefogás. És igen, építsünk közösen egy jobb országot! Gy. Németh Erzsébet elnyerte a bizalmamat, és a Jobbik is őt támogatja az előválasztáson! Hajrá, Zsóka!