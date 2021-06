Másfél évre elfelejthetjük a Lánchidat

A közösségi közlekedés, és a gépjárműforgalom útvonalait is alapjaiban változtatja meg, hogy június 16-án teljesen lezárják a Lánchidat, a kezdődő pályalemez rekonstrukciója miatt. A közösségi közlekedést választó, erre jövő 11 ezer utas az eddigi lánchídi átkelés helyett az M2-es metrót veheti majd igénybe, de az Erzsébet híd felé is kerülhetnek - mondta el Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési igazgatója a cég háttérbeszélgetésén.

A budai oldalon a buszsávok a Hegyalja úton hiányosak, ezen változtatnak most, amikor a Hegyvidék kapujától a pesti belvároson át, kelet Pestig, Zuglóig, végig buszsávon közlekedhetnek majd a járatok, így csúcsidőben gyorsabban lehet majd utazni.

A 16-os busz rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között közlekedik majd, a 105-ös busz pedig az Erzsébet hídon kerül, majd a rakparton, betonelemekkel elválasztott pályán folytatja útját. A 178-ös busz is az Erzsébet hídon jár majd, és a 105-ös pesti vonalát követi. Az éjszakai közlekedés is változik.

A tájékoztatás legnagyobb újítása a Waze telefonos applikáció üzemeltetőivel való együttműködés,

így ugyanis az autósok azonnal láthatják, hogy a módosított közlekedési útvonalakon merre érhetik el leggyorsabban úticéljukat. A BKK infó csapata a rendelkezésre álló számos egyéb csatornán is folyamatosan tájékoztatja a közösségi közlekedést választó utasokat.

Június 7-én indul a pesti rakpart Parlament és Margit híd közti szakaszának kivitelezése, (amihez a második ütemben ősztől egy, a teljes pesti rakpartot érintő ivóvíz csatorna megújítási projekt is kapcsolódik). A forgalmat teljesen lezárják az év végéig. Most hétvégétől nem lehet autóval közlekedni a Margit híd és a Széchenyi lánchíd között. Utóbbi június 16-ai zárása előreláthatóan 18 hónapig tart, június 19-én festik fel a korábban már kialakított új buszsávokat a Hegyalja úton. A Blaha Lujza tér rekonstrukcióját illetően van még egy kis bizonytalanság, de július elején ott is megindulhat a tér átépítését célzó kivitelezés - jelezte Horváth László, a BKK projektmegvalósítási igazgatója.

A Lánchíd lezárása és a másik két említett beruházás a megfelelő alternatívák felkínálása ellenére is nehezíteni fogja a belváros autós átjárhatóságát, torlódásokra is lehet számítani;

a BKK a közösségi közlekedés mellett a kerékpározást, illetve az új Bubi kipróbálását javasolja.