Egy ing és egy nadrág jut egy évre a BKV dolgozóinak

Több tízmillió forintot spórolna a BKV dolgozói formaruháján. A Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ) elnöke szerint a vállalat vezetése egyoldalú munkáltatói intézkedéssel úgy döntött, hogy az év elejétől a dolgozóik évente mindössze egyetlen inget és egy darab nadrágot kapnak.

Korábban nadrágból vagy szoknyából, valamint ingből is kaptak váltást a dolgozók, emellett blúz, pulóver, télikabát, valamint a nyári szezonra bermuda is járt nekik. Most egyedül ingből lehet kérni váltást, de annak a formaruhához tartozó nadrág az ára. Mondhatni, a dolgozók gatyája is rámegy a csereingre