Jótékonykodott Pataky Attila, eladományozta a gitárját egy gyermeknek

Egy 13 éves fiú megkapta Pataki Attila gitárját, miután a sajátját eladta, hogy segítsen egy iskolatársán~ írja a Bors.

A 13 éves Márk a lap szerint már hónapok óta szervezkedik, hogy segíteni tudjon nyolcadik osztályos iskolatársának Liilinek, akinek steril szobára gyűjtenek a szülei.

A lánynál februárban diagnosztizáltak rákot, ami miatt egyben steril szobát kell kialakítaniuk számára, hogy a legyengült immunrendszerét semmilyen kórokozó ne támadhassa meg. A szülők az iskolához is segítségért fordultak.

A hatodikos Márk és Lili nem ismerték egymást, csak egy suliba jártak, ennek ellenére amikor a fiú meghallotta a lány történetét, törni kezdte a fejét.

„Mivel Márknak is van autista testvére, így tudja, hogy ez a helyzet nagyon nehéz. Amikor ezt elmondtam Márknak, és beszélgetni kezdtünk, hogyan tudnánk segíteni, akkor nem volt neki kérdés, hogy valahogy segítünk. Így találta ki, hogy az első gitárját, amit már kinőtt és tartogatta, várta a sorsát, felajánlja licitre, de úgy, hogy híres emberekkel aláíratja előbb, hogy még többet érjen” – mesélte a fiú édesanyja.

Ennek jegyében többek közt Pataky Attilával is felvették a kapcsolatot, aki nemcsak hogy aláírta a gitárt, de még azt is felajánlotta, hogy Márknak adja a sajátját is.