Több mint harminc fok lesz

Magyarországon ugyanúgy, mint az egész kontinensen, igazi nyári idő van. Idehaza a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 31 fok között alakul, de például Spanyolországban már 37, 38 fokot is mérnek.

Fotó: idokep.hu

Most már tavaink vízhőmérsékletében is megmutatkozik a nyárias idő, 20–22 fokos a Balaton, a Velencei- és a Fertő-tó is, a következő napokban pedig tovább melegszenek álló- és folyóvizeink. 11 és 15 óra között viszont erős, néhol már extrém tartományban alakulhat az UV-sugárzás, így ajánlatos gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

A déli óráktól azonban helyenként zápor, zivatar alakulhat ki. Erre legnagyobb esély az északkeleti országrészben, az Északi-középhegységben és a Duna vonalához közelebb tájakon mutatkozik. Itt átmeneti intenzív csapadékra és akár viharos szélre is lehet számítani. Kora estére várhatóan lecseng a zivatartevékenység, azután éjjel észak felől ismét labilizálódhat a légkör. Egy napja még nagyobb méretű tubát is lencsevégre kaptak Pasaréten.





Az orvosmeteorológia szerint a melegre érzékenyebbek kissé bágyadtabbak, fáradtabbak lehetnek, de a régen várt nyár hatására a legtöbben inkább pozitív változásokat tapasztalhatunk a közérzetünkben.