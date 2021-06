Ismét nyoma veszett a 16 éves Vörös Katalinnak

Bő egy héttel ezelőtt számolt be az Index róla, hogy három kiskorú lányról nem tudják, hogy hol tartózkodik, az egyikük a 16 éves Vörös Katalin volt, aki 2021. június 9-én engedélyezett kimenőjéről megint nem tért vissza egy VIII. kerületi gyermekotthonba és Ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. A rendőrök jelenleg is keresik, ám ehhez a lakosság segítségét is kérik.

Vörös Katalin körülbelül 155 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna hajú, szeme színe barna. Eltűnésekor fekete kabát, farmernadrág és sportcipő volt rajta.

Fotó: Police.hu Vörös Katalin

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható Vörös Katalint felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.