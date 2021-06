Két miniszterelnök jelölt mutatta be a Pest megyei indulót

A Momentum Dorosz Dávidot tartja a főváros egyik legaktívabb politikusának, ezért őt támogatják az előválasztáson Gödön, vagyis Pest megye 5. sz. országgyűlési egyéni választókerületében – ezt a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Fekete-Győr András közölte.

Egyre növekszik azoknak az ellenzéki jelölteknek a száma, aki mögé több ellenzéki párt is beáll az őszi előválasztás előtt. Vasárnap a Momentum által támogatott Vajda Viktória lépett vissza a Párbeszéd színeiben induló Dorosz Dávid javára. A bejelentésen megjelent Karácsony Gergely, az ellenzék másik miniszterelnök-jelöltje, aki kiemelte, most ugyan a Momentum lépett vissza a Párbeszéd javára, de számos esetben ez fordítva fog történni.

Karácsony Gergely hozzátette, Dorosz Dávid olyan jelölt, aki egyaránt látja, és érti a fővárosban dolgozó, és az agglomerációban élők mindennapi gondait, ezért a Párbeszéd indulója a legalkalmasabb jelölt az előválasztáson.

Mint arról az Index beszámolt, Újbudán, az egykoron általa vezetett kerületben indul a Demokratikus Koalíció jelöltjeként az előválasztáson Molnár Gyula. Amennyiben az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba ülhet be – jelentették be egy szombati sajtótájékoztatón.