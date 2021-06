Közel 20 helyen támogatja egymást a Jobbik és az MSZP–Párbeszéd

A Jobbik kilenc helyen támogatja az MSZP–Párbeszéd jelöltjét az előválasztáson, utóbbiak pedig tíz helyen állnak be Jakab Péterék jelöltjei mögé – tudta meg az atv.hu.

Szabó Gábor, a Jobbik országos választmányának elnöke az atv.hu-nak elmondta, hogy a lista megfelel a valóságnak.

A Jobbik már eddig is nyíltan felvállalta, hogy nem minden választókerületben állít saját pártos jelöltet, ha úgy érzi, hogy egy másik jelölő szervezet jelöltje alkalmasabb a sajátjánál. Ennek szellemében kötöttünk megállapodást az LMP-vel, a Momentummal, a DK-val és az MSZP–Párbeszéddel is, és hasonlót tervezünk az Új Világ Néppárttal is