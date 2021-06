Németh Lajos: 28 fokos a Balaton, mi lesz itt még?

Mindenki kapaszkodjon meg, a sekélyebb déli parton a vízhőmérséklet eléri a 28 fokot – hangzik el Németh Lajos meteorológus helyzetjelentésében. A szakember a Balatonban állva jelentkezett be a Facebookon, nyakában egy törülköző, kezében egy halacskás hőmérő, a kánikula miatt pedig mindenkit arra kért, hogy fogyasszon elegendő folyadékot.

A következő napokban még jobban fokozódik a hőség: kedden három, szerdán és csütörtökön már nyolc megyében is a legmagasabb, azaz piros szintű figyelmeztetés lesz érvényben. Az Időkép már holnapra is rekordot döntögető hőséggel számol, szerdán és csütörtökön pedig a legfrissebb előrejelzések szerint a 40 fokot is megüthetjük a Dél-Alföldön. Ez annyit jelent, hogy a korábbi rekordok akár másfél-két fokkal is megdőlhetnek.