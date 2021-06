Új műsorvezető érkezik a HírTV-hez a TV2-től

„Mindig is közel állt hozzám az emberek tájékoztatása és a hírtelevíziózás. A klasszikus hírműfaj az, ahol igazán elememben érzem magamat és nagyon várom már a közös munkát” – kommentálta Takács Bence, aki július 1-től kerül majd a másik csatorna képernyőjére.

A budapesti születésű műsorvezető eredetileg színésznek készült, majd a Nemzeti Színiakadémia befejezése helyett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán diplomázott.

Képernyős pályafutását a Hegyvidék TV-ben kezdte, később az Echo TV-ben és az MTVA-ban folytatta, miközben a Lánchíd Rádió és a Katolikus Rádió szerkesztő-műsorvezetője, bemondója volt. Két évig a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatói posztját is betöltötte.

2019-től volt a TV2 munkatársa, ahol előbb a Mokkában majd a Tényekben találkozhattak vele a nézők.

Az évek során több előadói estje is volt illetve könyvei is megjelentek. Tanít a Károli Gáspár és a Metropolitan Egyetemen, illetve osztályvezető tanár a TV2 Akadémián is.

„Örömmel tölt el bennünket, hogy Takács Bence személyében egy tapasztalt és hiteles műsorvezető csatlakozik képernyőseinkhez. Biztosak vagyunk benne, hogy nézőinket maximális felkészültséggel és informatívan fogja tájékoztatni hírműsorainkban” – nyilatkozta Gajdics Ottó, a HírTV tartalmi igazgatója.