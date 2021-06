200 milliárdból bővítik ki a gödöllői kampuszt, a rektor szerint garantált a függetlenség

180-200 milliárd forintból kezdődhet a gödöllői kampusz bővítése 2022-ben. „Az autonómiát megőrizve történik a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) átalakítása, integrálták a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot (NAIK), 2022-ben pedig elkezdődhet a gödöllői campus bővítését és korszerűsítését célzó 180-200 milliárd forintos beruházás” – mondta el a Világgazdaságnak Gyuricza Csaba, az egyetem rektora.

Arra is kitért, hogy az egyetem korábbi jogosítványait a jövőben sem fenyegeti veszély.

Az autonómia legfőbb biztosítéka, hogy az egyetem szenátusa működik, az egyetem saját maga választhatja meg az oktatóit és kutatóit, készíti el hosszú távú intézményfejlesztési stratégiáját, maga döntheti el azt is, hogy mely tudományterületeken folytat kutatói tevékenységet –fogalmazott Gyuricza Csaba.

A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetemnek változásra van szüksége, hiszen átalakult az agrárium, betört az informatika, egészen más munkaerő igényei vannak az ágazatnak, mint harminc évvel ezelőtt.

Gyuricza Csaba beszámolt arról a nagyszabású beruházásról is, amelynek keretében felújítják a főépületet, a szemináriumi épületet, és a sportcsarnokot. Emellett a kampusz területén új oktatási épületeket, sportkomplexumot, laborközpontot, könyvtárakat, kollégiumokat is létrehoznak, amire szüksége is lesz az egyetemnek, ugyanis szeretnék megduplázni a kétezer fős gödöllői kollégiumi kapacitást, és