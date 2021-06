Ha a 41 fok nem lenne elég, jön a vihar

Bár az országos és a budapesti napi melegrekord is megdőlt szerda délután, a mai nap mindent visz: csütörtökön tetőzik a hőség, délutánra 41 fokig is forrósodhat a levegő. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken 20 óráig meghosszabbítja a hétfőn országosan életbe lépett vörös kódot, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján pénteken is meghaladja a 27 Celsius-fokot a napi középhőmérséklet.

A napos idő mellett időnként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés és egy-egy zápor, zivatar nagyobb valószínűséggel északon, északkeleten és középen alakulhat ki. Többfelé élénk, helyenként erős,

néhol átmenetileg viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet.

Pénteken feltámad a nyugati-északnyugati szél, a Dunántúlt hidegfront éri el. A napsütést délutántól erős gomolyfelhő-képződés váltja, és főként késő délutántól, estétől egyre többfelé lehetnek heves záporok, zivatarok. Holnap délutánra 28–38 fok várható: nyugaton már enyhül, keleten még kitart a forróság.





A rendkívüli meleg miatt országszerte tűzgyújtási tilalom lépett életbe csütörtöktől. A katasztrófavédelmet így is több helyre riasztották a hőségtől fellobbant lángok oltására. Kaposvár külterületén mintegy ötszáz tonna háztartási hulladék gyulladt meg egy szemétlerakóban. A kaposvári, a sásdi és a dombóvári hivatásos tűzoltók kilenc vízsugárral és egy vízágyúval harcoltak a lángokkal. Az egységek munkáját a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A lomokat munkagépek húzták szét, miközben a tűzoltók oltották a tüzet. Több, mint harminc tűzoltónak hét óra leforgása alatt sikerült teljesen eloltani a lángokat. Egy héten belül ez már a második ilyen eset. Előzőleg Sárbogárdon kapott lángra a szemét mintegy ezer négyzetméteren.