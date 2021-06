Természetkárosítás miatt feljelenti a Fidelitast Szabó Tímea

Feljelentést tesz a Fidelitas ellen természetkárosítás miatt Szabó Tímea, miután benzines fűkaszával „letaroltak” egy budapesti méhlegelőt – derül ki a parlamenti képviselő Facebook-bejegyzéséből. A Párbeszéd politikusa kifejti, hogy őt nem zavarja a primitívség, ha azt a négy fal között csinálják, de szerinte „ezek a fiúk” egy politikai hecc kedvéért rombolnak.

Emlékeztetett, hogy a szervezet hivatalos Facebook-oldalára feltöltött bejegyzés szerint az aktivisták lekaszálták a „magasra nőtt gazerdőt”. A helyszínt nem nevezték meg, csak annyit írtak, hogy a parlagon hagyott területeket az emberek felháborodása ellenére sem számolta fel a budapesti vezetés.

Szabó Tímea közben azt írja, hogy a „betonfétises” ifjú fideszesek képtelenek elviselni azt, hogy Budapest vezetése eltökélt abban, hogy a város területén növekedjenek a növény- és állatvilág természetes élőhelyei. A fidelitasosok most nem restelltek egy gyógyuló területet, gyeptársulást tettek tönkre, ahol védett növények és rovarok is voltak, így természetkárosítás bűntettét is elkövették.

Érdekes, hogy miközben a budapesti Fidesz gúnyt űz a Fővárosi Önkormányzat programjából, méhlegelőkből, méhecskehotelekből, addig Nagy István fideszes agrárminiszter saját Facebook-oldalán számos posztjában hasonló programokat hirdet meg, sőt a minisztérium épületének tetejére méheket is telepített. Hogy is van ez?

– firtatja Szabó Tímea.