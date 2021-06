Szonárral találták meg a Balatonba fulladt férfit

Tragédiával végződött egy fiatal külföldi férfi balatoni nyaralása. A férfi pár napra érkezett a Balaton déli partjára SUP-ozni, ám tragédiával végződött a pihenése. Vélhetően nem tudott jól úszni, és úszómellény sem volt nála – nyilatkozta Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

A férfi állítólag hason hajtotta magát a deszkán, majd a strandolók szerint hirtelen eltűnt a SUP-ról. Már nem tudták megmenteni a vízimentők, csak a holttestet találták meg a Balaton mélyén vasárnap, egy szonár segítségével.

Bagyó Sándor szerint fontos megérteni, hogy a mentőmellény életet menthet. Az elnök arra is emlékeztetett, hogy nem ez az első ilyen haláleset az idén. Pár hete a Balaton egy másik részénél kajakozott be egy férfi mentőmellény nélkül az esti órákban. Felborult a kajakjával, és már nem tudott kiúszni a partra. Neki is csak a holttestét találták meg a vízimentők.